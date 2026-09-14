"Не е блудствал с никого": Близките на Калушев отричат обвиненията срещу него

Лъжа. Децата са убити. Това е политическо убийство от политическата мафия. Всички знаете коя е тази мафия. Не е блудствал с никого. Това заявиха близките на Ивайло Калушев след днешната пресконференция на прокуратурата, на която бяха дадени нови данни по случая "Петрохан-Околчица". В залата присъстваха близки и роднини на жертвите от хижа "Петрохан" и под връх Околчица.

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"Не се отговаря на съществените въпроси. Ние нямаме достъп до местопрестъпленията. Също така не ни се отговаря на съществените въпроси като "как са загинали", все още те не са готови тези експертизи, но психологичната и сексологичната експертизи са готови. Но точно как са умрели не са готови. Как са си разкъсали те дрехите, защо Ивайло Иванов се е прострелял два пъти? Вие чухте ли някакви съществени неща? Никога няма да разберете как оставих детето си в ръцете на Ивайло Калушев", заяви майката на Николай Златков - Ралица Асенова, след пресконференцията, на която бяха дадени нови подробности за трагедията "Петрохан-Околчица".

"Калушев отговаря на 100% от всички възможни критерии за преференциален, седуктивен, сексуален насилник", каза преди това криминалният психолог Росен Йорданов, който представи резултатите от мащабната съдебно-психологична експертиза, определяйки случая като "безпрецедентен в световната история". ОЩЕ: "Калушев е сексуален насилник": Криминален психолог за евентуалните мотиви за трагедията "Петрохан-Околчица"

Според него Александър Макулев, Николай Златков и Дечо Василев са убити, а другите са се самоубили. Йорданов обяви, че мотивът да се стигне до събитията от началото на февруари, е бил рискът Калушев да бъде разкрит, заради нов случай, по който се е страхувал, че ще бъде арестуван. Промени в обществено-политическата ситуация и икономически причини са сред причините, довели до тежкото престъпление.