В Италия: Левски ще бъде инструмент на Атанас Бостанджиев на политическата сцена

Медиите в Италия обърнаха специално внимание на новия собственик на футболния Левски Атанас Бостанджиев. Местното издание "Guerin Sportivo" публикува обширен материал, посветен на родния бизнесмен. Авторът на статията Пипо Русо я е озаглавил по следния начин: "Новият олигарх на българския футбол", а подзаглавието гласи: "През април той пое Левски и сложи край на господството на Лудогорец. Силен сигнал към политиката и икономиката."

"Атанас Бостанджиев - новият олигарх на българския футбол"

В материала се отчита успешният старт на Бостанджиев на "Герена", трудностите в български футбол като цяло и появата на бизнесмена на политическата сцена. Според Русо, той ще използва Левски като инструмент в една по-различна сфера. Ето и какво гласи целият материал: "Дебютът надали можеше да бъде по-успешен. Едва бе минало времето, необходимо официално да поеме собствеността върху Левски София през април 2026 г., и ето че Атанас Бостанджиев вече отпразнува спечелването на Първа лига. Събитие, което е не просто историческо, а епохално, без никакво преувеличение. Защото победата на клуба, който някога е бил под контрола на Министерството на вътрешните работи, дойде след цели 14 години господство на Лудогорец Разград.

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За българския футбол, който през последните двайсет години преживя впечатляващ упадък (четвъртото място на България на световното първенство през 1994 г. сякаш принадлежи на друга геоложка епоха), това бе истински трус: несъмнено положително събитие на фона на ситуация, при която битката за титлата бе изгубила солта на съревнованието. А за Левски това бе завръщане на върха след суша, която продължаваше от сезон 2008/09. Дойде 27-ата шампионска титла, която позволи на клуба да продължи преследването на рекорда от 31 титли, притежаван от ЦСКА.

Бостанджиев на практика получи този успех почти наготово. Когато смяната на собствеността бе официализирана, Левски вече имаше достатъчно солидна преднина пред преследвачите си, за да може победата да се смята за сигурна. Именно в тази благоприятна обстановка Бостанджиев получи ключовете от Левски. Влизането му във футбола е силен сигнал, отправен не само към света на играта, но и като цяло към българската политика и икономика: в голямата игра се появи нов силен играч, а футболът е неговият инструмент за най-голяма публична видимост."

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