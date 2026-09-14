След употреба на алкохол и наркотици: Синът на Паоло Малдини катастрофирал

Нападателят на Каляри Даниел Малдини, който е син на легендата на Милан Паоло Малдини, бе замесен в автомобилна катастрофа в Милано рано сутринта в неделя, пише вестник "Гадзета дело Спорт". Той отбеляза победния гол за тима си при успеха срещу Аталанта в Бергамо през уикенда и получи ден почивка от ръководството на отбора от Сардиния, като днес е трябвало да участва в следобедната тренировка.

Даниел Малдини е шофирал под въздействието на алкохол и наркотици

Зад волана на своето Порше Карера Малдини е участвал в автомобилна катастрофа, като в колата му имало още трима души - двама мъже и една жена. Няма пострадали при инцидента, но тестът за алкохол на футболиста и първоначалния тест за наркотици са положителни. Адвокатът на семейството Данило Буонджорно заяви, че Малдини е добре. Първият тест на футболиста показва 0,91 промила алкохол в кръвта му, а вторият 0,89 промила. На Даниел Малдини му е отнета шофьорската книжка.

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Малдини е собственост именно на Аталанта

Сега се чакат и токсилогичните тестове, направени в болница. Засега от Каляри запазват мълчание за провинението на футболиста. Даниел Малдини е продукт на школата на Милан, като има няколко мача за първия отбор на "росонерите". Той изкара няколко периода под наем до 2024 г., когато премина в Монца. Малдини е собственост именно на Аталанта от 2025 г., като в момента е под наем в Каляри. От началото на професионалната си кариера синът на Паоло Малдини е изиграл 125 мача, в които е вкарал 18 гола и е дал 5 асистенции.

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