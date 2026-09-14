Войната в Украйна:

Зимата може да бъде повратна точка във войната в Украйна: Полското военно министерство

14 септември 2026, 13:33 часа 1085 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Зимата може да бъде повратна точка във войната в Украйна: Полското военно министерство

Руските удари близо до полската граница са опит да се отрежат военните доставки за Украйна. Това заяви полският заместник-министър на отбраната Цезари Томчик в интервю за TVN24, цитиран от "Европейска правда". По думите му, следващите месеци, особено зимата, биха могли да бъдат повратна точка във войната в полза на Русия.

"Украйна днес се нуждае от максимална подкрепа от западния свят, за да оцелее във войната и да може ефективно да се защити от въздушни атаки", каза зам.-министърът. 

Според Томчик последните атаки срещу Западна Украйна са изпитание и за НАТО. Той се позова на данни на ЦРУ и добави, че плановете на Русия за близко бъдеще включват сценарии, включващи европейски страни. 

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"Не искам да разкривам никакви сензационни подробности тук, но това, което видяхме в Германия – възможни саботажи, евентуална ескалация на хибридна война и то в мащаб, какъвто не сме виждали досега, възможни действия от различен вид някъде в гранични райони, например в балтийските страни, на границата с НАТО – това са съвсем реални сценарии, които биха могли да се развият в нещо много по-сериозно", добави зам.-министърът.

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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