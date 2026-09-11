Бразилски клуб се разбра с Лудогорец за дълга около Руан Круз

Бразилският клуб Ботафого е отбелязал напредък в преговорите по процедурата за съдебно преструктуриране, като през последните седмици е постигнал споразумение с двама от най-големите си кредитори - Лудогорец и Мейджър Лийг Сокър, съобщи "Глобо". Медията твърди, че Лудогорец заема девето място сред кредиторите на бразилския клуб, който дължи общо 6,3 милиона евро за нападателя Руан Круз. Българският клуб е дал положителна оценка на споразумението.

Ботафого прати Руан Круз обратно в Лудогорец под наем

МЛС е основният кредитор на Ботафого, като дългът на бразилците е над 38 милиона долара, а задълженията са към Атланта Юнайтед и Ню Йорк Сити. В Ботафого са оптимисти, че планът не е толкова агресивен и основната цел е да се възстанови доверието в клуба. След като Руан Круз премина от Лудогорец в Ботафого, отново се завърна в Разград, но под наем. Той изтича през зимата на 2027 г., когато нападателят трябва да се завърне в Бразилия. Заради този дълг, на Ботафого му беше наложена и трансферна забрана. А като част от изплащането към Лудогорец, от бразилския клуб пратиха и атакуващия халф Натан Фернандес под наем при "орлите".

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Лудогорец е втори в Първа лига

След изиграването на 8 кръга от Първа лига, Лудогорец е на второ място, само на 4 точки зад лидера Левски. Докато "сините" са безгрешни в първенството, "орлите" записаха 6 победи и 2 равенства от началото на шампионата. Третият ЦСКА може да се изравни по точки с Лудогорец, тъй като в момента има актив от 17 пункта, но е и с 1 мач по-малко от съперниците си. "Червените" отлижиха срещата си с Локомотив София от шестия кръг на Първа лига заради мачовете си от плейофите за влизане в основната фаза на Лига Европа срещу ОФИ Крит.

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