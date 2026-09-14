Остригал косата ѝ и гасил цигара по лицето ѝ: Жестоко насилие в Монтанско

Жестоко насилие над 41-годишна жена разследва полицията в Монтанско. По случая е задържан 45-годишен мъж, който живеел с нея на семейни начала. По данни на прокуратурата в края на миналия месец мъжът я подстригал с електрическа бръснарска машинка. Между 3 и 4 септември пък ѝ нанесъл телесна повреда, която временно е била опасна за живота ѝ.

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По време на насилието я заплашил и с убийство. По случая се води разследване под ръководството на Районната прокуратура в Монтана. 45-годишният мъж е привлечен като обвиняем.

С постановление на прокурор той е задържан за срок до 72 часа. Предстои прокуратурата да поиска от съда да го остави в ареста за постоянно.