В Тристранката се разбраха за линията на бедност, но не и за младежкия труд

Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) одобри размера на линията на бедност, който през 2027 г. ще бъде 443 евро. Увеличението спрямо 2026 г. е с 13,4% или 52,37 евро. “Новият размер на линията на бедност оказва положително влияние върху актуализацията на различни видове помощи“, припомни министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова след заседанието. Сред тях са месечните помощи за превенция и реинтеграция на отглеждането на деца в семейства на роднини, близки и в приемни семейства по Закона за закрила на детето, социалните помощи, отпускани по Закона за социално подпомагане, месечната финансова подкрепа за хора с трайни увреждания. Още: Тристранката обсъжда новата линия на бедност за 2027 г. С повишения размер на линията на бедност се разширява обхватът на хората с право на социална пенсия за старост, както и броят на хората, които могат да получат целева помощ за отопление.

Почти 94 милиона евро за социални плащания през 2027-а

Линията на бедност оказва влияние върху размера на целевата помощ за покриване на инцидентно възникнали нужди след природни бедствия. За обезпечаване на социалните плащания в бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2027 г. са необходими допълнителни 93,799 млн. евро.

Снимка МТСП

Българските граждани, които живеят с доходи под линията на бедност по данни на Евростат за 2026 г., са 1,369 хил. български граждани или 21,2% от населението в страната. “В сравнение с предходната година относителният дял на бедното население ще намалее с 0,5 процентни пункта“, заяви министър Наталия Ефремова. Още: Нова линия на бедност, коледни добавки и ранно завръщане на работа след майчинство: Говори социалният министър

Отхвърлиха законопроекта за работа на 16-18 годишните

Тристранката обсъди и законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, който се отнася за работата на младежи от 16 до 18 г. Предложението е внесено от Свилен Трифонов и група народни представители от парламентарната група “Демократична България“. Социалните партньори не постигнаха съгласие по законопроекта.

Предлага се разрешителният режим за приемане на работа на граждани от 16 до 18 г. да бъде заменен с режим на предварително уведомяване на съответната дирекция Инспекция по труда, пише в мотивите към законопроекта. С други думи - ДБ иска за младежи между 16 и 18 години разрешителният режим да отпадне и да не се чака Инспекцията по труда да даде разрешение, а работодателят просто да изпраща документи към инспекцията, преди младежът да започне, без да се налага да изчаква одобрение - а вече инспекцията да извърши контрол всичко дали е наред. Още: Над една пета от българите живеят под линията на бедност Предложението не отменя специалната закрила на непълнолетните граждани, а променя формата на предварителния административен контрол, като запазва изискването за медицинска годност, задължението за спазване на ограниченията относно характера на работата, работното време и условията на труд, както и правомощията на контролните органи да извършват последващ контрол и да предприемат мерки при нарушения, уточняват вносителите.

Социалният министър Наталия Ефремова информира, че ресорното министерство не подкрепя законопроекта. Тази група лица се ползва от специална закрила и целта е да не се допусне наемане на лица до 18 г. за работа при вредни условия на труд, които могат да доведат до физическото, умственото и нравственото им развитие. Законопроектът не е съобразен с изискванията на Директивата за закрила на младите хора на работното място и две фундаментални конвенции на Международната организация на труда. Още: Работят, но са бедни: НСИ с тревожни данни за доходите на българите