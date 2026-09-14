Усман Дембеле направи брутално сравнение между себе си и Килиан Мбапе на фона на битката за "Златната топка"

Носителят на "Златната топка" Усман Дембеле отговори остро на твърденията на Килиан Мбапе относно съответните им кариерни пътища и положение в футбола. Наскоро звездата на Реал Мадрид направи ясно разграничение между това как той и Дембеле са били възприемани от футболния свят още от тийнейджърските си години. Думите на Мбапе подсказваха разлика в оценката на потенциала им и в очакванията, които френската общественост и спортните медии като цяло са възлагали върху тях по време на съответния им възход към славата.

Дембеле отговори на Мбапе

Мбапе бе цитиран да казва: "Дембеле? Той винаги е бил възприеман като талантлив играч. Аз, от друга страна, винаги съм бил възприеман като избрания." Дембеле даде ясно да се разбере, че не се възприема като суперзвезда, предопределена от съдбата, което е в пряк контраст с изказвания на близкия му приятел и съотборник в националния отбор Килиан Мбапе. В изявление след победата на ПСЖ с 1:0 над Брест Дембеле настоя, че пътят му към върха на световния футбол е бил проправен с упорит труд, а не със съдбата.

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Дембеле даде откровена оценка на своя път, като заяви: "Винаги съм бил в дъното на класа, работейки упорито. През цялата си кариера не съм казал и дума, работил съм невероятно упорито. Както казах, никога не съм бил "избраният", но работих упорито и миналата година бях възнаграден с фантастичен сезон в Пари Сен Жермен. А тази година ще видим как ще се развият нещата - без напрежение, просто ще си поемам нещата спокойно."

Моментът на тази словесна престрелка съвпада с официалното обявяване на номинираните за "Златната топка". Дембеле влиза в надпреварата като действащ шампион, като се стреми да спечели две поредни титли в конкуренция, която остава изключително ожесточена. Наред с обичайните фаворити като Лионел Меси, в списъка фигурират и по-млади сензации като Ламин Ямал и Джуд Белингам, което превръща изданието за 2026 година в едно от най-непредсказуемите в последно време. Церемонията по връчването на наградите ще се състои в Лондон на 26 октомври. Дембеле вече разкри своите фаворити за трофея, посочвайки Хари Кейн, Хвича Кварацхелия и Мбапе.

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