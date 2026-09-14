Дело без край и без ясна отговорност: Продължава процесът за пожара в Кочани

В съдебната зала в Идризово днес продължава съдебният процес за пожара в дискотека „Пулс“. Делото се води от съдия Диана Груевска-Илиевска, а обвинението се представлява от екип от 15 прокурори. Днешното заседание по делото за пожара в дискотека „Пулс“ в Кочани, при който загинаха 63 души и бяха ранени над 200, продължава с допълнителни въпроси от прокуратурата относно вещите лица в строителството, участвали в изготвянето на строителната експертиза на прокуратурата.

С приключването на строителната експертиза, изготвена от екип от Строителния факултет на УКИМ, и разпита на вещите лица, които са я изготвили, както беше обявено, следва да приключи представянето на доказателства от страна на обвинението, след което защитата да започне да представя доказателства, пише македонската медия "Фокус".

Защо процесът няма край и защо няма ясна отговорност?

Още в началото на заседанието защитникът на първия подсъдим – собственика на „Пулс“ Деян Йованов – ще поиска смекчаване на мярката за неотклонение, като предложи Йованов да се защитава на свобода срещу гаранция. Срокът на задържането му под стража изтича на 3 октомври, предаде Телевизия 24.

Според адвокат Ивана Кочевска причината, поради която този процес все още няма край, е широкото обвинение, дългият срок и невъзможността за доказване на отговорност.

"Не отричаме отговорността на Деян за събитието, но настояваме правата му да бъдат уважавани. Справедливата процедура и справедливият процес не са привилегия на обвиняемия, а гаранция и трябва да се уважават дори в най-трудните случаи", каза Кочевска.

Тя подчерта, че защитата е готова да предложи гаранция за по-голяма сигурност както за съда, така и за обществеността, че Йованов ще бъде обезопасен, присъстващ и напълно на разположение в по-нататъшния ход на тази процедура. ОЩЕ: Една година след Кочани: Китаристът от ДНК пее отново (ВИДЕО)