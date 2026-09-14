Формула 2 взе революционно решение, което пряко ще засегне Никола Цолов и битката за титлата

От Формула 2 предприеха извънредни мерки заради продължаващия конфликт в Близкия изток. Както е известно, надпреварите в Абу Даби и Катар от началото на сезона бяха първоначално отменени, а след това изместени за края. Тъй като напрежението в региона все още продължава, се появиха съмнения, че пилотите все пак ще се състезават там. Несигурността около края на сезона продължава. Затова ФИА предприе революционен ход, за да не ограничи шансовете на младите звезди на спорта.

Две състезания в рамките на един уикенд във Формула 2

Сезонът във Формула 2 навлиза в заключителния си етап и всичко може да се реши в един миг. Българският пилот Никола Цолов е лидер в класирането с аванс от едва 7 точки пред втория Рафаел Камара, а Габриеле Мини изостава с ощ 17. Битката между тримата обаче няма да бъде ограничена до едно състезание. От Формула 2 решиха, че пистата в Баку ще бъде домакин на нестандартен уикенд в края на този месец. В Азербайджан ще се състои "суперразширен" кръг с две квалификационни сесии и две състезания.

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Самото състезание от Формула 1 вече беше преместено от неделя за събота, за да се избегне припокриване с Деня на паметта в Азербайджан на 27 септември, което измести цялата програма с един ден напред. Сега 12-ият кръг от Формула 2 ще последва този пример със значително разширен формат, като това ще бъде единственият път през този сезон, в който подготвителната серия ще проведе повече от едно основно състезание в рамките на един уикенд.

Пилотите от Формула 2 ще проведат една 45-минутна свободна тренировка в четвъртък сутринта, последвана от две последователни 20-минутни квалификационни сесии в четвъртък следобед. Спринт състезанието и първото основно състезание ще се състоят в петък, а второто основно състезание - в събота сутринта, преди Гран при. Тъй като двете основни състезания носят по 25 точки за победа, плюс точки за най-бърза обиколка и награди за полпозиция от двете квалификационни сесии, разширеният уикенд може да се окаже решаващ.

Изпълнителният директор на ФИА Формула 2 Бруно Мишел заяви: "Това е единственият уикенд, в който графикът позволява провеждането на допълнителни сесии, което ще повиши още повече нивото на забавление за присъстващата публика и всички наши фенове. Пистата в Баку винаги ни предлага невероятни състезания, затова сме много доволни, че ще направим 12-ия кръг от сезона ни наистина уникален."

Несигурността около края на сезона продължава

Мишел потвърди, че последните два кръга в Катар и Абу Даби ще се върнат към стандартния формат от една квалификация, едно спринт състезание и едно основно състезание. Въпреки това остава значителна несигурност дали тези събития изобщо ще се състоят. Гран при на Катар и Абу Даби официално остават в календара на Формула 1 за 2026 г., но са изготвени резервни планове, в случай че ситуацията със сигурността в региона наложи отмяната им. "Имола" често се споменава като потенциално европейско място за провеждане на финала на сезона през декември. Не е ясно дали Формула 2 също ще се състезава в евентуален кръг в Имола, което добавя още едно ниво на непредсказуемост към борбата за титлата, която Баку може да разтърси изцяло.

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