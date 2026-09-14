Президентът на БФС пропуска първото важно събитие около новия турнир

Преди дни Българският футболен съюз и Българската професионална футболна лига официално обявиха нов турнир. В него ще участват завършилите в челните осем позиции на класирането от миналия сезон в родния елит. Лудогорец, който завърши трети през кампанията 2025/26, отказа участие в турнира. По тази причина в първото издание на надпреварата ще участват Левски, ЦСКА, ЦСКА 1948, Ботев Пловдив, Локомотив Пловдив, Черно море, Арда Кърджали и Ботев Враца, който заменя разградчани.

Президентът на БФС ще пропусне жребия за новия турнир

Новият турнир ще се проведе във формат на директни елиминации - четири 1/4-финала, два 1/2-финала и финал. Всеки двубой ще има решаващо значение, а седем мача ще определят първия носител на трофея. На 15 септември от 19:00 ч. в хотел "Хилтън" в София БФС ще представи официално концепцията за турнира, който се очаква да носи името "Купата на елита". По време на специалното събитие ще бъдат обявени детайли за формата, регламента и организацията на състезанието, след което ще бъде изтеглен жребият за 1/4-финалните сблъсъци.

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Часове преди събитието стана ясно, че президентът на БФС Георги Иванов ще пропусне жребия на новия футболен турнир. Причината е, че по същото време той ще присъства на събитие в чест на 100-годишнината от основаването на гръцката федерация, което ще се проведе в Солун. Във втория по големина град на южната ни съседка УЕФА ще проведе и Изпълком.

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