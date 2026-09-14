Сериозна въпросителна пред Хулио Веласкес преди първия мач в Лига Европа

Проблемите за треньора на Левски Хулио Веласкес продължават да се трупат. Последните седмици нажежиха обстановката в лагера на "сините". Първо те загубиха сблъсъка за Суперкупата на България с 2:4 от ЦСКА. Последва равенство с 0:0 срещу Ботев Враца, което отне първи точки на шампионите в първенството. По време на двубоя със "зелените лъвове" една от звездите на Левски бе принудително сменен.

Още един казус пред Хулио Веласкес

В 57-а минута Хулио Веласкес трябваше да погледне към резервната скамейка, след като Мехди Мубарик получи контузия. Така новото попълнение на "сините" отстъпи мястото си на Евертон Бала. Все още не е ясно каква е травмата и колко ще продължи възстановяването на мароканеца, пише "Мач Телеграф". Участието му в мача с Ред Бул Залцбург за Лига Европа в четвъртък обаче е под сериозна въпросителна.

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Левски трябва бързо да се отърси от загубата и равенството, тъй като започва кампанията си в основната фаза на Лига Европа. "Сините" ще приемат отбора на Ред Бул Залцбург в четвъртък, 17 септември. Двубоят е със стартов час 19:45 българско време. Другите съперници на българския шампион във втория по сила европейски турнир са Ниймеген, Виктория Пилзен, Ягелония Бялисток, Олимпик Марсилия, Лилестрьом, Съндърланд и Милан. Хулио Веласкес със сигурност се надява Мубарик да се възстанови възможно най-бързо.

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