Кабинетът "Радев":

Голмайстор на АЕК, минал през Реал Мадрид: "Доминирахме, ще се борим във всеки мач"

27 август 2026, 10:41 часа 661 прочитания 0 коментара
Снимка: facebook.com/AEK.FC.OFFICIAL
Голмайстор на АЕК, минал през Реал Мадрид: "Доминирахме, ще се борим във всеки мач"

Левски допусна тежка загуба в реванша от плейофите на Шампионска лига и отпадна от "турнира на богатите", като ще играе в основната фаза на Лига Европа. "Сините" загубиха с 0:4 от АЕК Атина, а първия гол за гръцкия шампион вкара Лука Йович, който играеше за Реал Мадрид преди години. Неговото ранно попадение даде тон на "жълто-черните" за разгрома. След мача той даде интервю, в което каза, че е доволен от доминацията на отбора, която стартира още в първите минути. Сърбинът обеща, че футболистите на АЕК ще се борят във всеки мач в Шампоионска лига.

"Това беше първата ни цел за сезона"

Ето какво каза Лука Йович след победата на АЕК Атина над Левски: "Магическа нощ и страхотно класиране на АЕК. Постигнахме този успех, след като доминирахме от първата минута. Това беше първата ни цел за сезона, а сега ще се стремим да защитим и титлата си в Гърция. Ще се борим във всеки мач от груповата фаза на Шампионската лига. Ще играем смело. Това е нещото, което мога да обещая".

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Лука Йович

Лука Йович мина през Реал Мадрид и Милан

Лука Йович е част от АЕК Атина от лятото на 2025 г. За гръцкия шампоион той има на сметката си 47 мача, в които вкара 25 гола и даде 4 асистенции. При "жълто-черните" сърбинът пристигна от италианския Милан, където игра 2 години. А преди това беше и в Реал Мадрид от 2019 г. до 2022 г.

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Шампионска лига Левски АЕК Атина Лука Йович
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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