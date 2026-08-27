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ТВ програма: Спорт по телевизията днес – 27.08.2026

27 август 2026, 9:22 часа 550 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
ТВ програма: Спорт по телевизията днес – 27.08.2026

Предпоследният работен ден на седмицата ще предложи на феновете на футбола и спорта много люобпитни събития. Най-голям интерес привлича мачът-реванш за класиране в основната фаза на Лига Европа между ЦСКА и ОФИ Крит. Женският национален отбор по волейбол пък продължава участието си на Европейското първенство. „Лъвчетата“ до 20 години пък се изправят срещу Турция в европейска квалификация.

Какво може да гледате по телевизията днес:

14:30 Голф: Европейски тур, МАХ Спорт 1

14:30 Снукър: Открито първенство на Ухан, четвъртфинал, Евроспорт 2

15:45 Колоездене: Обиколка на Испания, шести етап, мъже, Евроспорт 1

16:00 Волейбол: Полша – Германия, Европейско първенство, жени, МАХ Спорт 2

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17:00 Волейбол: Украйна – Сърбия, Европейско първенство, жени bTV Action

17:30 Волейбол: Турция – България, европейска квалификация, мъже под 20 г., MAX One

17:30 Волейбол: Азербайджан – Нидерландия, Европейско първенство, жени, МАХ Спорт 3

18:45 Маунтинбайк: Световен шампионат във Вал ди Соле, крос кънтри, жени, Евроспорт 1

19:00 Футбол: Жребий за Шампионската лига, bTV Action

19:20 Маунтинбайк: Световен шампионат във Вал ди Соле, крос кънтри, мъже, Евроспорт 1

20:00 Волейбол: Чехия – България, Европейско първенство, жени, МАХ One

20:00 Волейбол: Швеция – Франция, Европейско първенство, жени, Ринг

20:00 Голф: PGA тур, Тур чемпиъншип, първи ден, Евроспорт 2

21:00 Футбол: ЦСКА – ОФИ Крит, Лига Европа, Диема спорт

21:00 Тенис: АТР 250 Уинстън-Сейлъм, МАХ Спорт 1

21:00 Лека атлетика: Диамантена лига Цюрих, МАХ Спорт 2

21:30 Футбол: Челси – Лутън, Купа на Лигата, Диема спорт 2

21:45 Футбол: Милан – Венеция, Серия А, МАХ Спорт 3

22:00 Футбол: Барселона – Атлетик Билбао, Ла Лига, МАХ Спорт 4

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Лига Европа Национален отбор по волейбол Серия А Национален отбор по волейбол жени Купа на лигата Европейско първенство по волейбол Ла лига Диамантената лига
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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