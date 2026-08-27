След боя над Левски: Милионите заваляха в съблекалнята на АЕК Атина

Собственикът на АЕК Атина Мариос Илиопулос бе един от най-щастливите след класирането на неговия тим в Шампионска лига. "Жълто-черните" победиха с 4:0 в реванша с българския шампион Левски, като по този начин си осигуриха място в груповата фаза на най-престижния европейски турнир. Срещата на гръцка земя се разви катастрофално за "сините", които допуснаха три попадения в рамките на първите 28 минути. През второто полувреме гол от дузпа оформи крайния резултат.

Щедър бонус за играчите на АЕК след класирането в Шампионска лига

След края на мача Илиолулос слезе на терена и започна да прегръща и да празнува с играчите. След това той застана пред местните медии и сподели радостта си от постигнатия успех: "Историческа вечер, прекрасен отбор, без много мачове. Много се гордея. АЕК е този, който ни кара да виждаме, че предстоят нови триумфи. Всеки ден, който изминава, настъпва по-добър ден за АЕК, за гръцкия футбол, за нашите фенове, за да могат малките деца да се върнат на стадионите. Така искаме всички гръцки отбори да продължат напред в Европа!"

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Радостта му обаче не спряла до тук. След празненствата на терена Илиопулос се отправил към съблекалнята заедно с отбора. Там той обявил страхотна новина, която допълнително повишила настроението на играчите. Собственикът на АЕК обещал бонус от 2 милиона евро след класирането за основната фаза на Шампионската лига. Това е в допълнение на 18,62 милиона евро, които си осигуриха само с участие в "турнира на богатите".

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