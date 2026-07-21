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Голмайсторът на Левски: Поставихме стабилна основа – трябва да продължим да се развиваме! (ВИДЕО)

21 юли 2026, 17:23 часа 297 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Голмайсторът на Левски: Поставихме стабилна основа – трябва да продължим да се развиваме! (ВИДЕО)

Левски постави стабилна основа през миналия сезон и през този продължава да се развива в положителна посока“. Това заяви нападателят на „сините“ Евертон Бала преди мачовете от втория квалификационен кръг на Шампионската лига срещу румънския Университатя Крайова. Първият двубой е насрочен за сряда от 20:30 часа на „Георги Аспарухов“. Реваншът е след седмица в северната ни съседка

Евертон Бала е пред своя мач №100 за „сините“

„Определено се развиваме в положителна посока. Поставихме добра основа, прибавихме нови футболисти и ставаме все по-силни с всеки мач. Искам да отбележа и подкрепата на публиката както вкъщи, така и навън. Те винаги ни следват“, заяви Евертон Бала на пресконференция преди срещата с Университатя.

„Очакваме труден мач, но това винаги е нашата настройка. Както ние работим усърдно, така го правят и те. Очакваме два трудни мача и трябва да се постараем да бъдем най-добрата версия на себе си както индивидуално, така и като отбор“, добави бразилският нападател.

Евертон Бала пристигна в Левски преди година и половина от скромния Мирасол СП, а през миналия сезон той стана голмайстор на българското първенство. 19 месеца по-късно нападателят ще запише стотния си мач за Левски и ще опита да го направи също толкова паметен, колкото шампионския срещу ЦСКА 1948 през пролетта.

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Алдаир Невеш Евертон Бала Левски

Попитан от журналист дали знае, че утре е стотният му мач, Бала отговори с широка усмивка: „Наистина ли е стотният ми мач? Не съм ги броил. Ако се случи утре, ще бъда много щастлив. Дали ще играя, това зависи от треньора“.

Старши треньорът Хулио Веласкес присъстваше на пресконференцията и миг по-късно потвърди, че голмайсторът на Левски няма как да остане на пейката.

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Шампионска лига Левски Университатя Крайова Евертон Бала
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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