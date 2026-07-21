САЩ и Иран отново са на ръба: Какво се случва с горивата? (ВИДЕО)

Поредна ескалация на конфликта в Близкия изток. След като САЩ извършиха нова серия въздушни удари срещу Иран рано сутринта в понеделник, държавния департамент на Съединените щати издаде глобално предупреждение към своите граждани за повишена предпазливост поради нарастващото напрежение. Конфликтът, който се възобнови с пълна сила преди 10 дни постави в състояние на несигурност глобалните лидери и повдигна отново въпроса за цените на горивата.

От Централното командване на въоръжените сили на САЩ (CENTCOM) потвърдиха, че продължават да нанасят удари срещу цели на територията на Иран, без да уточняват тяхната специфика, а ислямската република предприе атаки срещу търговски кораби в стратегическия Ормузки проток, пишат от Vesti. Според наличната информация два петролни танкера са в пламъци, а екипажите им са били евакуирани, демонстрирайки пряката заплаха за световната търговия с енергийни ресурси.

Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива заяви пред БНТ, че в България все още има стари запаси на горива, а цените в момента се повишават плавно.

По думите му дизелът покачи цената си до над 1,60, а бензинът над 1,50, което е увеличение за последните 17 - 18 дни с повече от 15 цента при дизела и с около 4 - 5 цента при бензина.

Според официални статистики, на големите вериги бензиностанции у нас, цените на дизела за последните 24 часа варират около 1,67 евро на литър, а цената на бензина достига до 1,53.

Междувременно, Иран заяви, че е нанесъл удари по американски военни цели в Бахрейн и Кувейт, включително системи за противовъздушна и противоракетна отбрана, радари и съоръжения за сателитна комуникация. Според официални източници в Бахрейн са били поразени две системи за противовъздушна отбрана и радарна инсталация, а в Кувейт – системи за противоракетна отбрана, радари и оборудване за сателитен прием.

За последното денонощие в Ормузкия проток бяха ударени танкер край бреговете на Оман и друг плавателен съд източно от град Диба в Обединените арабски емирства. От Великобритания предупреждават, че районът остава изключително рисков за корабоплаването, а спорът около маршрутите в Ормузкия проток продължава да се изостря.