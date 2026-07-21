Селекцията на „Колежа“ продължава: Ботев Пловдив представи още двама нови

Ръководството на Ботев Пловдив представи официално пред феновете на отбора последните две нови попълнения в лятната селекция в тима. Това са централният защитник Марвин Зенгер и фланговия състезател Мауро Родригез.

„Канарчетата“ се подсилиха с централен защитник и крило

Те бяха приветствани от привържениците на „канарчетата“ на стадион „Христо Ботев“ непосредствено преди началото на първия мач на „жълто-черните“ от новия сезон срещу Локомотив София. Както е известно, двубоят впоследствие бе прекратен в петата минута заради сериозна буря, която се разрази над Пловдив.

26-годишният Зенгер е роден в Германия, където защитава цветовете на местните Санкт Паули, Кайзерслаутерн и Дуисбург. За последно е бил част от полския Стал.

Мауро Родригес пък играе като дясно крило и в кариерата си е играл за швейцарските ФК Сион и Ивердон Спорт, както и в украинския Олександрия.

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