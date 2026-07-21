Златан Ибрахимович щеше да пресъздаде сблъсъка Зидан - Матераци на финала на Мондиал 2026

Ако Златан Ибрахимович беше на терена по време на финала на Мондиал 2026 щеше да има повторение на емблематичния сблъсък на Зинедин Зидан и Марко Матераци. Припомняме, че французинът изблъска своя опонент с глава по време на решаващия мач за титлата през 2006 година и без изгонен с червен картон. Този паметен момент щеше да се повтори, ако шведската легенда бе участник в ситуацията, разиграла се след последния съдийски сигнал на неделния двубой между Испания и Аржентина.

Златан Ибрахимович осъди поведението на Леандро Паредес след финала

Испания спечели трофея от Световното първенство благодарение на гол на Феран Торес в 106-ата минута на продълженията, след като доминираше в мача, без да допусне нито един удар в рамките на вратата си. Напрежението у южноамериканците достигна връхната си точка малко преди края на редовното време, когато Енцо Фернандес получи червен картон, докато Леандро Паредес се размина с изгонване въпреки жълтия картон, получен през второто полувреме.

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"Може да се радва, че на терене не е имало играч като мен"

След мача избухна сблъсък, при който Науел Молина удари Родри, след което Паредес ритна Ерик Гарсия и събори Гави на земята, а треньорът Роберто Айала изглежда удари с юмрук Дани Олмо. Ибрахимович разкритикува хаоса след мача по време на участието си като коментатор в ефира на "FOX Sports". Той осъди бурните изблици на аржентинския полузащитник по време на сблъсъка след мача, като същевременно постави под въпрос липсата на реакция от страна на Испания спрямо провокацията.

"Паредес може да се радва, че на терена не е имало играч като мен. Ако бях там, щях да го ударя с глава и да бъда изгонен. Това е непрофесионално поведение от негова страна", заяви Ибрахимович, след което допълни: "Не знам какво правят испанските играчи? Те просто гледат как друг играч удря техен съотборник."

Освен с откровения си анализ на сблъсъка в Ню Джърси, Ибрахимович изненада зрителите, като обяви, че се оттегля от ролята си на коментатор. След като през целия турнир заемаше централно място в студиото на "FOX Sports" заедно с колегите си коментатори Тиери Анри и Алекси Лалас, бившият нападател на Манчестър Юнайтед и Пари Сен Жермен заяви: "Говорих много през последния месец и половина, но това ще бъдат последните ми думи."

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