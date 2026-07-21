Бивш треньор на Новак Джокович даде прогноза за бъдещето на сръбската легенда

Макар и на 39 години, Новак Джокович продължава да бъде водеща сила в световния тенис. Сърбинът е участвал само в пет турнира от началото на сезона, два от които от Големия шлем, където се представи на много високо ниво. Джокович стигна до финала на Australian Open в началото на годината, като отне титлата на шампиона от миналата година Яник Синер на 1/2-финала, преди да отстъпи пред Карлос Алкарас. Наскоро на Уимбълдън Синер си отмъсти на 24-кратния шампион, като го победи в три сета по пътя към втория си пореден триумф на "свещената трева".

Прогнозираха колко още ще играе Новак Джокович

Въпреки че се намира в залеза на легендарната си кариера, Джокович все още е безспорно един от най-добрите тенисисти, а бившият му треньор Горан Иванишевич смята, че той далеч не е приключил. В интервю за хърватското издание "Jutarnji", Иванишевич беше попитан колко още, според него, Джокович ще играе в Тура. Той припомни намеренията на сърбина да участва на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година. Той отговори: "Той казва, че ще играе до Олимпийските игри в Лос Анджелис, а става дума за около две години. Честно казано, познавайки го, той е способен да се справи с графика благодарение на невероятната си, изключителна психика. Възможно е. В крайна сметка той все още е точно зад Синер, Алкарас и Зверев, или, бихме могли да кажем, че тези четирима са над всички останали, така че защо не?"

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В момента Джокович заема седмо място в световната ранглистата, като в началото на сезона дори се изкачи до третата позиция. 39-годишният тенисист не крие факта, че основният му фокус пада върху турнирите от Големия шлем. Сега сърбинът се подготвя за последната "мейджър" надпревара за годината - US Open. Там предизвикателството ще бъде по-голямо, тъй като се очаква Карлос Алкарас да се завърне след 4-месечното си отсъствие. Испанецът пропусна Ролан Гарос и Уимбълдън, след като получи контузия на китката в средата на април месец. Преди дни стана ясно, че той отново ще стъпи на корта на Мастърс-а в Синсинати, който започва на 7 август.

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