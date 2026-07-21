Църковен празник на 22 юли: Поличбата, която вещае лош късмет и нещастие

На 22 юли (4 август) църквата почита паметта на Света Мироносица и Равноапостолна Мария Магдалина и Възвръщането на мощите на Свети мъченик Фока. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

Църковен празник на 22 юли

Мария произхожда от град Магдала, разположен на западния бряг на Галилейското езеро. Именно от този град произлиза и прякорът ѝ „Магдалина“.

Евангелието разказва, че преди да срещне Христос, тя е преживяла тежки духовни страдания. Господ изгонил от нея седем демона (Лука 8:2; Марк 16:9), след което животът на Мария бил напълно преобразен. Тя станала една от най-преданите ученички на Спасителя, придружавала Го по време на Неговите проповеди и помагала, заедно с други жени, финансово да подкрепя Него и апостолите.

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Когато повечето ученици изоставили Исус след ареста Му, Мария Магдалена останала непоколебима. Тя стояла на кръста по време на разпятието на Господа, споделяйки последните Му земни страдания с Пресвета Дева Мария и няколко други жени.

След смъртта на Христос, Мария присъствала по време на погребението Му, като внимателно помнела мястото, където било положено тялото на Спасителя.

На третия ден след разпятието, Мария Магдалена, заедно с други жени, отишла на гроба, за да помаже тялото на Господа с благовония, според еврейския обичай. Ето защо тези жени са наречени мироносици.

Пристигайки в пещерата, те намерили камъка отместен и гробницата празна. Впоследствие Мария останала при гробницата и плачела. Именно на нея за първи път се явил възкръсналият Исус Христос.

В началото тя не разпознала Спасителя, като Го объркала с градинар. Но когато Христос се обърнал към нея по име „Мария!“, тя веднага разпознала своя Учител и възкликнала: „Раввини!“, което означава „Учителю!“.

Господ ѝ заповядал да съобщи на апостолите за Неговото възкресение. Така Мария Магдалена станала първият човек, който донесъл благата вест за победата на живота над смъртта.

На 22 юли църквата отбелязва възвръщането на мощите на свети мъченик Фока. Свети Фока живял в края на първи и началото на втори век в град Синопа на брега на Черно море. Според преданието той бил епископ на местната християнска общност и ревностно проповядвал Евангелието сред езичниците.

По време на жестоките гонения на християните през императорската епоха, Фока открито изповядал вярата си в Иисус Христос, за което бил осъден на мъченичество. Дори знаейки опасността, той не се отрекъл от Господа и приел страданията си с молитва и смирение.

Неговият подвиг става пример за непобедимост за много поколения християни. След мъченическата му смърт тялото на свети Фока е погребано от християните с голяма почит. На гроба му започват да се случват многобройни изцеления и други чудотворни събития, които допринасят за разпространението на култа към него далеч отвъд Синопа.

Свети Фока бил особено почитан от моряците и пътешествениците. Той бил смятан за покровител на всички, които се отправяли на морски пътешествия, тъй като мнозина намирали спасение по време на бури и корабокрушения чрез молитви към светеца.

Няколко века след мъченическата смърт на светеца, неговите свети мощи били тържествено пренесени в Константинопол. Подобни пренасяния на свети мощи били често срещана практика във Византийската империя. Те се извършвали не само за да се запазят мощите от евентуално унищожение, но и за да се даде възможност на колкото се може повече вярващи да им се поклонят.

Пренасянето на мощите на свети Фока е било голямо духовно събитие. Тържествени служби, молитви и шествия са съпътствали това знаменателно събитие, а многобройни свидетелства говоеят за благодатната помощ, получена от онези, които са били при мощите на светеца.

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Традиции, обичаи и забрани

На този празник предците ни са избягвали тежък труд на полето или в градините, вярвайки, че по време на работа може внезапно да се разрази гръмотевична буря и да ги удари мълния. Това поверие се отнася най-вече за жените. Вярва се, че нарушаването на забраната за извършване на тежък физически труд, привлича нещастие в живота.

Какво можете да правите на 22 юли? Един от древните обичаи на този ден е събирането на сутрешна роса. Хората са я наричали „сребърна роса“ и са я смятали за лечебна. Вярвало се е, че измиването с тази роса помага за запазване на младостта, свежия тен, здравия блясък и красотата на кожата.

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