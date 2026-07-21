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Христо Янев получи жокер от Азербайджан преди мача на ЦСКА с Карабах

21 юли 2026, 13:46 часа 517 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Христо Янев получи жокер от Азербайджан преди мача на ЦСКА с Карабах

Отборът на ЦСКА се подготвя за участието си във втория кръг от предварителната фаза на Лига Европа. "Армейците" срещнаха известни затруднения, но все пак успяха да елиминират ирландския Дери Сити с общ резултат 5:3 на старта на надпреварата. Сега съперникът е далеч по-класен - Карабах, който е най-успешният азербайджански тим в евротурнирите. ЦСКА гостува в Баку в четвъртък, 23 юли, а седмица по-късно е реваншът в София.

Минимални шансове за успех на ЦСКА над Карабах

Дни преди първия мач Георги Николов, който е добре запознат както с ЦСКА, така и с азербайджанския футбол, даде своето мнение за предстоящия сблъсък. Българинът живее в азиатската страна, където през 2006 година основава Интер Баку, който печели две титли в първенството през следващото десетилетие. Бившият президент на клуба говори пред местната медия "Аzerisport". Той предупреди българския тим, че трудно ще победи Карабах и посъветва Христо Янев как може да изненада съперника. Николов спомена и успеха на азерите срещу Лудогорец със 7:2 преди две години, но не мисли, че ще повлияе на сегашния сблъсък.

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ЦСКА

"Не знам как ЦСКА може да спечели"

"Исках да видя ЦСКА срещу азербайджански клуб, но не и срещу този. Това вече е прекалено (смее се). Карабах е сериозен боец в европейския футбол и вече го е доказал. Последните три сезона не бяха успешни за "армейците" и отборът не игра в евротурнирите. След толкова дълго прекъсване това на практика е дебют. В това отношение тимът от Агдам има предимство. Очаквам този сблъсък с противоречиви чувства. Може би ЦСКА ще покаже своя героизъм и ще докаже, че е способен да бъде заплаха за всеки отбор. Не мисля, че ще се отрази загубата на Лудогорец с 2:7 от Карабах преди две години. През миналия сезон Левски отстрани Сабах от Лига Европа. ЦСКА ще има своята нагласа. В клубния футбол няма място за подобни сантименти", сподели Николов.

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Николов също отчита факта, че на отбора на Христо Янев му липсва стил и облик: "Като привърженик засега не виждам яснота в игровия ни облик. Той може да се променя с всеки следващ мач. На този етап Карабах е много по-опитен и обигран. Независимо от осемте си нови попълнения. Всички те са на високо ниво, което показаха в мачовете от първия кръг срещу Вестри. Пред ЦСКА има дълъг път и днес отборът отстъпва на вашия клуб. Засега не знам как бихме могли да спечелим. Може би със спортен героизъм. Вероятно и с късмет. В Баку ще бъде много трудно. Знам колко умело и агресивно играе Карабах на своя терен дори срещу най-опитните отбори. В момента "армейците" нямат подобен опит. Ако ме послушат, трябва да изненадат не със защита и игра на контраатака, а с точно обратното."

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ЦСКА Карабах
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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