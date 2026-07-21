УЕФА не пощади ЦСКА! 55 хиляди евро глоба и затворен сектор за "армейците" в Европа

Европейската футболна централа УЕФА официално обяви наказанието на ЦСКА заради безредиците в Ирландия. Вторият мач на "армейците" с Дери Сити от първия кръг на предварителната фаза на Лига Европа премина под огромно напрежение. Двубоят бе прекъснат за 15 минути през второто полувреме, след като фенове на двата тима се спречкаха по трибуните. Впоследствие от УЕФА обявиха, че разследват "червените" по пет нарушения на правилника и ги грози сериозна санкция.

Сурова санкция за ЦСКА

Клубът беше разследван по следните нарушения: хвърляне на предмети, расистко/дискриминационно поведение от страна на феновете, щети по стадиона, нарушения на обществения ред, както и на основните правила за прилично поведение на служител. Още миналата седмица стана ясно, че ЦСКА може да остане без феновете си при следващото си гостуване в Европа. Това се потвърди, тъй като от УЕФА обявиха, че двубоят с Карабах в Баку ще се изиграе пред празни трибуни на гостуващия тим. Освен това, европейската централа наложи глоба от 55 хиляди евро на столичния клуб. В допълнение, "армейците" ще изтърпят и двугодишен период на пробация.

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Позицията на ЦСКА:

"Армейци, Апелативната комисия на УЕФА потвърди наказанието на ЦСКА да играе без подкрепа от своите привърженици при гостуването на ФК Карабах на 23 юли. Санкцията е наложена във връзка с инцидентите от двубоя-реванш от 1 квалификационен кръг на Лига Европа срещу Дери Сити. На клуба ни е наложена обща финансова глоба в размер на 55 000 евро, а в допълнение ЦСКА ще изтърпи и 2-годишен период на пробация", гласи позицията на клуба.

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