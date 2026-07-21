Веласкес е наясно със стартовия състав за мача с Университатя, но и разкри за кадрови проблеми в Левски (ВИДЕО)

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес е наясно със състава за сблъсъка с Университатя (Крайова) в сряда, като сред него със сигурност ще попадне Евертон Бала като титуляр. Двамата участваха в пресконференция преди мача от втория квалификационен кръг на Шампионска лига от 20:30 часа на стадион "Георги Аспарухов". Пресконференцията проследихте на живо в Actualno.com.

"Както всички мачове досега - при анализите подхождаме по същия начин. Важно е как ние ще стоим. Разбира се, анализираме и противника - силни и слаби страни. В някои аспекти от това как те играят, трябва да се съобразим и да анализираме техните силни страни", подчерта испанският специалист, който бе поздравен от журналистите за спечелената световна титла от Испания.

"При Оливер се обади стара травма в коляното. Искам да отбележа неговото отношение и начина, по който се държи. Неговото поведение е невероятно, от няколко дни изпитва тази контузия. Въпреки това, което изпитваше, той направи всичко възможно да вземе участие в двата мача с Борац. В крайна сметка дойде и обратната връзка от медицинския щаб, с която трябваше да се съобразим и да му дадем нужното време, за да може да се възстанови. Във връзка със стартовия състав - разбира се, че ми е ясен", каза още Веласкес.

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Треньорът на шампионите подчерта, че предстои да се вземе решение за Переа в часовете преди срещата. "Последният мач го завърши с лека контузия. Нищо сериозно, но утре ще преценим дали е подходящо да вземе участие, или не".

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