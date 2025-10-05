"Гонзо плаши гаргите с прокуратурата, самият той обаче е неин клиент заради фалшивата си диплома"

Един от най-големите критици на Българския футболен съюз - Георги Градев, коментира една от най-актуалните теми по родните терени. Преди дни стана ясно, че прокуратурата се е самосезирала за случая със залагания на двубои от футболисти в българското първенство. Изпълнителният директор на БФС Добрин Гьонов уточни, че някои играчи са залагали на собствените си мачове. Президентът на родната централа Георги Иванов също коментира въпроса.

Градев пак захапа президента на БФС

Иванов уточни, че 10-12 души са били обвинени в залагания на собствените си мачове. Той заяви, че те ще бъдат предадени на прокуратурата и очаква да има по-сериозни санкции, включително и дългосрочни наказания. Думите на Гонзо не останаха неотразени от Георги Градев, който използва всеки удобен момент да нападне бившия нападател на Левски. Спортният юрист излезе с поредна публикация в профила си във Фейсбук, в която обвини Георги Иванов във фалшифициране на дипломата си за средно образование. Той добави още, че залагането на мач на собствения отбор не е престъпление.

Ето какво написа Градев:

"Гонзо плаши гаргите с прокуратурата. Самият той обаче е клиент на прокуратурата по преписка за фалшивата си диплома за средно образование. От 18.09., след разследване на СДВР, документите вече чакат произнасяне от прокурор в СРП. Залагането на мач на собствения отбор не е престъпление по закон. Гонзо може да се хване за палците. Забранено е единствено влиянието върху резултата, което е съвсем друга история. Така че успех на Гонзо в доказването. Само да не се окаже, че първо трябва да доказва автентичността на собствената си диплома", написа Градев в профила си във Фейсбук.

