Гранд от Първа лига пазарува от отбора на Мъри Стоилов

Ботев Пловдив, един от традиционните грандове на Първа лига, в момента е в криза. Първо тя беше финансова, но след това се пренесе и на терена. „Канарчетата“ са в долната половина на таблицата и се нуждаят от нови попълнения, за да подобрят представянето си. След като продаде левия си краен бранител Андрей Йорданов на ЦСКА, сега Ботев му намери заместник в лицето на Закария Тиндано.

Закария Тиндано игра в двете контроли на Гьозтепе

Закария Тиндано идва в Ботев Пловдив под наем от отбора, воден от Станимир Стоилов – Гьозтепе. Защитникът е на 18 години, от африканската страна Кот д’Ивоар. Той прекара първия полусезон в отбора до 19 години на „жълто-червените“. Но след като игра и в двете контроли на мъжкия отбор, е готов за следващата крачка в кариерата си. Тиндано пристигна в Гьозтепе през лятото на 2025 г. от Емпайър Академи. Договорът му с отбора, воден от Мъри Стоилов, е до 2029 г.

Ботев Пловдив е на 11-то място в Първа лига

От началото на сезона защитникът е изиграл 13 мача за дубъла на „червено-жълтите“, в които е вкарал 1 гол. Треньорът на Ботев Пловдив Димитър Димитров каза: „Футболист на Гьозтепе също ще ни бъде преотстъпен, той е от Кот`д Ивоар“. С тези си думи Херо потвърди трансфера на Закария Тиндано. След края на първия полусезон „канарчетата“ се намират на 11-то място в Първа лига. От изиграните 19 мача те записаха 6 победи, 3 равенства и 10 загуби.

