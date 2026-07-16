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Бившият депутат от ИТН Ива Митева става зам.-министър на транспорта

16 юли 2026, 12:41 часа 982 прочитания 1 коментар
Снимка: Студио Actualno
Бившият депутат от ИТН Ива Митева става зам.-министър на транспорта

Бившият председател на 45-ото и 46-ото Народно събрание и депутат от "Има такъв народ" Ива Митева ще бъде назначена за заместник-министър на транспорта и съобщенията. Информацията беше потвърдена от Митева пред екипа на „Евроком“. Предложението за поста е дошло лично от ресорния министър Георги Пеев. Очаква се заповедта за назначението ѝ да бъде подписана в петък. 

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Митева беше основният юрист на ИТН и председател на парламента в два поредни състава, когато партията на Слави Трифонов беше втора и първа политическа сила. След като ИТН не успя да влезе в Народното събрание на изборите на 2 октомври 2022 г., тя напусна формацията.

По-късно, заедно с друг бивш кадър на ИТН – Любомир Каримански, създаде коалиция „Заедно“. На изборите на 2 април 2023 г. тя получи под 1% от гласовете.

През април 2023 г. Митева се върна на предишната си работа като директор на дирекция „Законодателна дейност и право на Европейския съюз“ в парламента. През октомври същата година обаче тя беше уволнена от тогавашния председател на Народното събрание Росен Желязков, а дирекцията ѝ – закрита. Самата тя определи случилото се като политическа атака.

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През март 2024 г. Административният съд в София обяви уволнението ѝ за незаконно.

По време на последната предизборна кампания името ѝ беше спрягано за водач на листата на „Прогресивна България“ в Русе, но според твърденията тя е била извадена в последния момент. В началото на годината Митева коментира, че обмисля политическото си бъдеще, като не изключи и възможността за съюз с президента Румен Радев.

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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