Любимец на "Герена", носил капитанската лента на Левски, остана без отбор

В началото на година столичният гранд Левски официално се раздели с един от капитаните си. Става въпрос за Вандерсон Цунами, който пое към Турция и подписа с отбора на Ъгдър. Така той сложи край на 4-годишния си престой на "Герена". В този период той се превърна в основен играч на тима и любимец на феновете, както и получи българско гражданство и представлява националния отбор. Цунами замина за южната ни съседка с големи очаквания, но ситуацията му не се разви по желания начин.

Цунами остана без отбор

Цунами изигра 16 мача за новия си тим, в които се отчете с две попадения, през втората част от сезона в Турция. Той обаче не можа да помогне на Ъгдър да се класира дори за плейофите за промоция в турската Суперлига. Той не успя да разгърне потенциала си и очевидно ръководството на клуба е решило да се раздели с него, имайки предвид, че е един от най-високоплатените играчи. По тази причина шефовете на Ъгдър обявиха, че Цунами ще напусне клуба. Решението е взето по взаимно съгласие.

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Така 30-годишният бразилец остава без клуб и ще трябва да вземе важно решение за бъдещето си в следващите седмици. Бразилецът изигра общо 139 мача за Левски във всички турнири, в които реализира 8 попадения. Той бе част от тима, който спечели Купата на България през май 2022 година. Капитанът обаче напусна през зимата и не успя да вдигне шампионската титла, спечелена в края на миналия сезон.

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