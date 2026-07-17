Първа лига се завърна с истинско шоу! 4-голово зрелище на старта на новия сезон в България

Първа лига се завърна с истинско шоу на "Коритото"! ЦСКА 1948 гостува на Спартак Варна в първия мач за сезона от родния елит. Домакините доминираха през първата част и си осигуриха аванс от два гола, но допуснаха пълен обрат до 2:2 в края. Тимът от Бистрица дори се докосна до победата в самия край, но третият им гол бе отменен заради засада. Въпреки това "червените" доказаха, че ще се борят за трите точки във всеки един мач. Преди началото на кампанията треньорът на бистричани Александър Александров заяви, че неговият тим се е прицелил в титлата, след като през миналата кампания завърши на второто място.

ЦСКА 1948 се пребори за точка на "Коритото"

Срещата на "Коритото" започна равностойно, преди домакините да поемат инициативата. Така само 13 минути след началото падна първият гол за новия сезон. Банално, той дойде по-много куриозен начин. Грешка на защитник в червено подари топката на Георг Стояновски. Той видя, че стражът от Бистрица не внимава и пробва да го изненада с удар от средата на терена. Във всяка друга ситуация Петър Маринов би трябвало да улови с лекота, но не и днес, като топката прелетя над него и падна право в мрежата за 1:0.

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ЦСКА 1948 се преобрази през второто полувреме

Моменти по-късно варненци бяха близо до това да удвоят преднината си, но удар на Жоао Лопеш нацели гредата. Малко преди края на първото полувреме "соколите" все пак стигнаха до втори гол. Завърналият се на "Коритото" Ахмед Ахмедов спечели топка в средата на терена и започна атака. Той намери Стояновски, който пък подаде към Джоуи Читоку и той бе точен за 2:0. Така двата тима се оттеглиха на почивката с категоричен аванс за Спартак Варна. Втората част започна по мечтан начин за "червените", които успяха да намалят изоставането си до един гол в 50-а минута. Хосе Мартинес бе фаулиран в наказателното поле от голмайстора Читоку и след намесата на ВАР, съдията посочи бялата точка. Мамаду Диало се нагърби с изпълнението и реализира за 2:1.

"Соколите" бяха неузнаваеми през втората част и скоро допуснаха изравнително попадение. Федерик Масиел бе намерен на отлична позиция от Диало и прати топката в долния ъгъл на Пламен Илиев в 77-а минута. Малко преди края на редовното време ЦСКА 1948 стигна до пълен обрат, след като Хосе Мартинес отбеляза дебютния си гол с червената фланелка. След намесата на ВАР попадението бе отменено заради засада. Така срещата приключи наравно и двата тима трябваше да се задоволят с по една точка от първия кръг на шампионата.

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