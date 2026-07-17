Крушарски „обнадежди“ феновете на Локо Пловдив: След 5 години стадионът може и да падне!

Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски изрази сериозни притеснения относно състоянието и развитието на проекта за стадион „Локомотив“ в парк „Лаута“. На пресконференция бизнесменът отправи критики към предишния строител, към организацията около изпълнението на проекта и към начина, по който се контролира строителството.

Бизнесменът изрази сериозни притеснения относно състоянието на „Лаута“

„Казах, че ще построя всички трибуни за 12 милиона. Почнаха да ми говорят, че не мога да направя и клетка за птички. Започнах да си вярвам, а съм построил над 10 000 апартамента в София и още не са паднали“, каза той.

Според собственика на „смърфовете“ проблемите около стадиона са започнали още по време на изграждането на първите трибуни.

„Разбрахме се да си седна на задника и да не преча. Започнаха да строят една трибуна и не стигнаха парите. Направих си сметка, че с 12 млн. щеше да се построи всичко и то много по-добре. Сега няма инфраструктура. Но битият – бит, взел и бегал“, коментира Крушарски.

„Трибуните текат, в боксовата зала слагат кофи, а те не са и на две години. След 5 години какво ще стане? Може и да паднат. Новата трибуна падна на плещите на този човек – новия строител. Започва да копае, а проектантите му пречат. Отдолу излязоха старите основи на конструкцията“, каза бизнесменът.

По думите му част от проблемите са свързани и с липсата на напредък по изграждането на осветлението на стадиона.

„Този човек, който построи трибуните, спечели поръчка и за осветлението. Видели ли сте една лампа да има? Не. Няма и да има, защото ще почне да се оправдава. В строителството има много подводни камъни, но това не е причина да се бави и оскъпява. Аз работя с цени от преди 5 години и не мога да ги увелича с една стотинка. Работя тази година на загуба. Но това е мой проблем, а не на държавата. Аз съм подписал договора“, каза собственикът на Локомотив.

„Строителят е с готови пари – 42 милиона. Излязоха и скрити работи от проекта. Оставил е подводни камъчета проектантът, за да може после да си играе мача“, добави той.

Бизнесменът защити позицията си, че остава ангажиран с Локомотив и вярва, че клубът ще стабилизира финансовото си състояние.

„Аз съм твърд и непоколебим. В Локомотив съм не защото някой ме е накарал, а защото се влюбих в тази дейност. След някой друг месец Локомотив пак ще излезе на нула“, заяви той.

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Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски изрази сериозни притеснения относно състоянието и развитието на проекта за стадион „Локомотив“ в парк „Лаута“. На пресконференция бизнесменът отправи критики към предишния строител, към организацията около изпълнението на проекта и към начина, по който се контролира строителството. „Казах, че ще построя всички трибуни за 12 милиона. Почнаха да ми говорят, че не мога да направя и клетка за птички. Започнах да си вярвам, а съм построил над 10 000 апартамента в София и още не са паднали“, каза той. Според собственика на „смърфовете“ проблемите около стадиона са започнали още по време на изграждането на първите трибуни. „Разбрахме се да си седна на задника и да не преча. Започнаха да строят една трибуна и не стигнаха парите. Направих си сметка, че с 12 млн. щеше да се построи всичко и то много по-добре. Сега няма инфраструктура. Но битият – бит, взел и бегал“, коментира Крушарски. „Трибуните текат, в боксовата зала слагат кофи, а те не са и на две години. След 5 години какво ще стане? Може и да паднат. Новата трибуна падна на плещите на този човек – новия строител. Започва да копае, а проектантите му пречат. Отдолу излязоха старите основи на конструкцията“, каза бизнесменът. По думите му част от проблемите са свързани и с липсата на напредък по изграждането на осветлението на стадиона. „Този човек, който построи трибуните, спечели поръчка и за осветлението. Видели ли сте една лампа да има? Не. Няма и да има, защото ще почне да се оправдава. В строителството има много подводни камъни, но това не е причина да се бави и оскъпява. Аз работя с цени от преди 5 години и не мога да ги увелича с една стотинка. Работя тази година на загуба. Но това е мой проблем, а не на държавата. Аз съм подписал договора“, каза собственикът на Локомотив. „Строителят е с готови пари – 42 милиона. Излязоха и скрити работи от проекта. Оставил е подводни камъчета проектантът, за да може после да си играе мача“, добави той. Бизнесменът защити позицията си, че остава ангажиран с Локомотив и вярва, че клубът ще стабилизира финансовото си състояние. „Аз съм твърд и непоколебим. В Локомотив съм не защото някой ме е накарал, а защото се влюбих в тази дейност. След някой друг месец Локомотив пак ще излезе на нула“, заяви той.