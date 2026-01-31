"Във Втора лига ираехме на полето с кравите. Печелех 8 пъти повече от българите, но те не знаеха"

През годините футболисти от над 100 държави са играли по родните терени. Някои чужденци са оставили огромна следа в сърцата на българските фенове и са следени и след напускането им. За други обаче малцина помнят. Един от тях е Виктор Булатов. Бившият руски национал е привлечен от Владимир Юлигин през сезон 1993/93 в Димитровград. По това време отборът се състезава във втората дивизия. Вулатов прекарва един сезон в родния тим, преди да бъде привлечен обратно в Русия от Динамо Стравропол.

Руснакът, който игра в България, печелил 8 пъти повече от съотборниците си

След престоя му в Димитровград кариерата на Булатов се развива добре, като впоследствие играе в отбори като Спартак Москва, Торпедо Москва, Криля Советов, както и казахстанския Астана. Между 1998 и 2001 година записва 6 мача за националния отбор на Русия. Преди години Булатов даде специално интервю пред руското издание "Спорт Експрес", в което си припомни за престоя си в България. Той разказа как Владимир Юлигин го е поканил в отбора в момент, в който зет му е бизнес партньор с президента на клуба. По тази причина руснакът е привилегирован и получава доста по-сериозна заплата от неговите съотборници.

Спомените на Булатов от Втора лига

"Той ме покани, когато напусна Астрахан, за да тренира българския клуб Димитровград", започна Булатов пред "Спорт Експрес". "Президентът на клуба беше бизнес партньор на зетя на Юлигин. Добре, че момчетата нямаха представа колко ми плащат. Те взимаха по 100 долара, а аз получавах по 800. Първите шест месеца бях сам, после дойде Вова Рафаенко от Санкт Петербург. В онези години, ако имахте 3 долара в джоба си, можехте да отидете на ресторант. Да се ​​нахраните обилно, без да отказвате нищо. Дори да пийнете по нещо. Комунизъм! Веднъж излязохме да играем на полето, а напречно пресичаха крави."

Интересното е, че в онзи период в страната ни вече няма комунизъм, но бившият футболист не прави разлика. Макар и само за един сезон, Булатов все пак успява да остави следа по българските терени. Той участва в 26 мача за своя Димитровград, в които бележи 12 попадения. Именно тук той възражда футболната си кариера, тъй като преди това се е оттеглил от професионалния спорт за година. В този период той се занимава с минифутбол, като е един от първите играчи в страната и печели бронзов медал с отбора на Феникс в местния шампионат.

