Христо Янев до болка откровен: Ясно е, че не играем добър футбол и си има логични обяснения

Наставникът на ЦСКА Христо Янев не скри разочарованието си от това, че неговият тим допусна втора поредна загуба в зимната си подготовка в Турция. "Червените" отстъпиха с 1:2 на чешкия Млада Белослав. След мача Янев призна, че отборът му не играе добър футбол, като отбеляза, че си има логични обяснения за това. Той обаче отбеляза старанието на футболистите, като смята, че неговият тим трябва да продължи да работи, а резултатите ще дойдат.

Христо Янев е доволен от старанието на футболистите - вярва, че резултатите ще дойдат

"Ясно е на всички, че на този етап не играем добър футбол, не играем добре, има си логични обяснения за това нещо. Но старанието на футболистите е добро, трябва просто да продължим да работим и резултатите ще дойдат. Натоварваме много момчетата. Важно е да се подготвим за онова, което ни предстои в първенството. Неприятно е да губим, но правим всичко възможно отборът да може да изглежда добре в първенството", заяви Христо Янев.

"На този етап имаме футболистите, които искахме да бъдат тук. Работят много добре, трябва малко търпение и всичко ще бъде наред. Гледаме да натоварваме поравно всичко. Цялата група тренира в много тежък ритъм. Благодаря на хората, които ни подкрепяха. Трябва да знаят, че се стараем много. Важна е тяхната подкрепа. Работим само и единствено в тази посока", добави още Христо Янев.

