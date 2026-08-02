Ненужен на Христо Янев в ЦСКА може да заиграе в друг клуб от Първа лига

Столичният гранд ЦСКА е съвсем близо до това да осъществи следващия си изходящ трансфер. Към този момент от летния прозорец "армейците" се разделиха с петима играчи, които вече не попадаха в сметките на треньора Христо Янев. Става въпрос за Иван Турицов, Илиан Илиев-младши, Олаус Скаршем, Сейни Сейнянг и Лумбард Делова. Сега съвсем близо до изхода на Борисовата градина е играч, пристигнал преди броени месеца в клуба.

ЦСКА готви раздяла с крило

Става въпрос за Алехандро Пиедраита, който по всяка вероятност няма доиграе сезона в ЦСКА. Колумбиецът бе привлечен от клуба в началото на годината, но така и не успя да се наложи в състава на Христо Янев. Той все по-рядко получава шанс за изява, като от началото на новия сезон е взел участие в два мача и то като резерва в края. Той игра 14 минути срещу Славия в първия кръг на първенството. Преди това пък се появи в игра в 85-ата минута на домакинството с Дери Сити в Лига Европа. Тъй като е определян за ненужен на "Армията", се смята, че съвсем скоро ще напусне.

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Според информация на "Мач Телеграф", колумбиецът може да премине в друг клуб от Първа лига под наем. Медията посочва, че Пиедраита е спряган за трансфер в Ботев Враца до зимата. Очаква се в следващите дни бъдещето на крилото да се изясни, въпреки че идеята да напусне изглежда почти неизбежна. Въпросът е дали наистина ще премине във Враца или ще потърси ново предизвикателство някъде другаде.

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