Кабинетът "Радев":

Ненужен на Христо Янев в ЦСКА може да заиграе в друг клуб от Първа лига

02 август 2026, 13:25 часа 771 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Ненужен на Христо Янев в ЦСКА може да заиграе в друг клуб от Първа лига

Столичният гранд ЦСКА е съвсем близо до това да осъществи следващия си изходящ трансфер. Към този момент от летния прозорец "армейците" се разделиха с петима играчи, които вече не попадаха в сметките на треньора Христо Янев. Става въпрос за Иван Турицов, Илиан Илиев-младши, Олаус Скаршем, Сейни Сейнянг и Лумбард Делова. Сега съвсем близо до изхода на Борисовата градина е играч, пристигнал преди броени месеца в клуба.

ЦСКА готви раздяла с крило

Става въпрос за Алехандро Пиедраита, който по всяка вероятност няма доиграе сезона в ЦСКА. Колумбиецът бе привлечен от клуба в началото на годината, но така и не успя да се наложи в състава на Христо Янев. Той все по-рядко получава шанс за изява, като от началото на новия сезон е взел участие в два мача и то като резерва в края. Той игра 14 минути срещу Славия в първия кръг на първенството. Преди това пък се появи в игра в 85-ата минута на домакинството с Дери Сити в Лига Европа. Тъй като е определян за ненужен на "Армията", се смята, че съвсем скоро ще напусне.

ОЩЕ: Футболист, отрязал ЦСКА, а после и Левски, си намери нов клуб - идва в България съвсем скоро

Алехандро Пиедраита

Според информация на "Мач Телеграф", колумбиецът може да премине в друг клуб от Първа лига под наем. Медията посочва, че Пиедраита е спряган за трансфер в Ботев Враца до зимата. Очаква се в следващите дни бъдещето на крилото да се изясни, въпреки че идеята да напусне изглежда почти неизбежна. Въпросът е дали наистина ще премине във Враца или ще потърси ново предизвикателство някъде другаде. 

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: По искане на Панатинайкос: БФС съкрати почивката на ЦСКА след реванша с Макаби!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
ЦСКА Ботев Враца Алехандро Пиедраита
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес