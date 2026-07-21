Винисиус Жуниор шокира футболния свят с вида си седмици след Мондиал 2026 (ВИДЕО)

Бразилската звезда Винисиус Жуниор предизвика вълна от полемики и въпроси в социалните мрежи, след като се появи с напълно различни черти на лицето в сравнение с тези, които футболният свят познава. Впоследствие американският вестник "Ню Йорк Пост" съобщи, че крилото на Реал Мадрид е претърпяло козметична операция в областта на брадичката. Резултатът е забележима промяна в чертите на лицето му.

Огромна промяна за Винисиус Жуниор

Американският вестник цитира бразилския сайт за знаменитости "TMC" за точните подробности. Винисиус Жуниор е посетил специализирана медицинска клиника в бразилския град Гояния, където известният дерматолог и козметичен лекар д-р Алесандро Аларкао е оформил и подчертал брадичката му, използвайки съвременни техники. Според разпространените медицински доклади, процедурата се състои в инжектирането на специални вещества, които моделират и преобразуват чертите на лицето в съответствие с желанията на пациента. За звездата на Реал Мадрид основната цел беше да се направи областта на брадичката по-изразена и ясно очертана.

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vinicius jr looks so so different after this chin harmonization surgery.



did he allow the insults get to him? pic.twitter.com/8hxEDLblpV — 𝐂𝐇𝐀𝐑𝐋𝐄𝐒 (@chaaliiykay) July 21, 2026

Новият му облик се появи само няколко седмици след разочароващото отпадане на Бразилия от Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада. "Селесао" отстъпи с 1:2 пред набиращия сила отбор на Норвегия в 1/8-финалите. Загубата беше сурова изненада, която сложи край на мечтите им за рекордна шеста титла. Въпреки ранното отпадане, Винисиус продължи да показва впечатляващи индивидуални изяви по време на турнира, отбелязвайки четири гола. Неочакваното отпадане на страната му лиши от възможността да продължи да блести и сериозно да се бори за "Златната обувка", която беше на една ръка разстояние.

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