ДБ предлага по-високи такси за хазарта, по-малък дефицит и ограничения на бонусите

"Демократична България" внесе предложения между първо и второ четене на държавния бюджет за 2026 г., с които предлага по-високи приходи, съкращаване на разходи и намаляване на бюджетния дефицит. Сред основните мерки са увеличение на таксите за хазарт, ограничаване на авансовите плащания по държавни проекти, намаляване на капиталовите разходи, повече контрол върху бонусите в публичния сектор и запазване на Комисията по досиетата.

От формацията посочват, че с предвидените допълнителни приходи и ограничения на разходите ще се постигне по-нисък бюджетен дефицит, което ще позволи и намаляване на максимално допустимия размер на държавния дълг към края на 2026 г.

Едно от основните предложения е за по-амбициозна прогноза за приходите от ДДС, като аргументът е очакваният по-висок брутен вътрешен продукт през 2026 г., прогнозиран от Фискалния съвет. Още: Перо по перо: Асен Василев с вратовръзка-закачка към Гълъб Донев

ДБ предлага и увеличение на държавните такси за организаторите на хазартни игри, което според разчетите ще донесе допълнителни приходи в размер на около 200 млн. евро. Според мотивите по-високите такси ще осигурят по-справедлив принос на сектора към публичните финанси и ще подпомогнат покриването на разходите за контрол и ограничаване на социалните последици от хазарта.

Сред предложенията е и намаляване на разходите за издръжка с 1,05 млрд. евро, както и оптимизиране на субсидиите за нефинансовите предприятия с около 15%. Като пример се посочват над 36 млн. евро за фонд "Сигурност на електроенергийната система", които според ДБ могат да бъдат спестени, тъй като приходите и разходите на фонда са балансирани.

От парламентарната група предлагат още националните капиталови разходи да бъдат намалени с 1,45 млрд. евро. Според тях в бюджета липсват достатъчно ясно разписани проекти, правила за финансирането им и реалистичен график за изпълнението им до края на годината.

Предвижда се и ограничаване на авансовото плащане на бюджетни средства за проекти, които не са достигнали необходимата административна и техническа готовност. Според ДБ това ще намали риска публични средства да бъдат блокирани по обекти, чието изпълнение не може да започне своевременно. Още: Деница Сачева: Първият бюджет на държавата в евро няма визия за бъдещето

Промени се предлагат и в системата на възнагражденията в публичния сектор. ДБ настоява да бъде въведен таван на бонусите за ръководителите и членовете на органи, избирани изцяло или частично от Народното събрание. Освен това се предлага изплащането на допълнителни възнаграждения на държавните служители, когато те надхвърлят 20% от основните им заплати за годината, да става само след предварително решение на Съвета за административната реформа.

За съдебната власт формацията предлага основните възнаграждения на магистратите да не бъдат обвързани със заплатите на народните представители, тъй като според нея това създава зависимост от политически решения. В същото време се предлага и ограничение на бонусите за членовете на Висшия съдебен съвет и Инспектората към него.

Сред предложенията е и ограничаване на броя на членовете на управителните и контролните органи на публичните предприятия, както и въвеждане на предел за допълнителните възнаграждения, изплащани за постигнати резултати.

ДБ предлага също да бъде запазена Комисията по досиетата, като мотивът е, че тя продължава да изпълнява законовите си функции по проверка на лица, заемащи или кандидатстващи за публични длъжности. Още: "Дипломация се прави с пари": ГЕРБ се застъпи за заплатите в МВнР (ВИДЕО)

Формацията предлага още разширяване на възможностите за финансиране на проекти за пътна безопасност, включително мерки за повишаване на техническата изправност на автомобилите, както и създаване на по-ясна правна рамка за продажбата на електронни винетки и маршрутни карти.

Сред останалите предложения са и мерки за повишаване на прозрачността при обществените поръчки чрез по-ясно разписване на условията за участие и разширяване на контролните механизми при съвместното възлагане.