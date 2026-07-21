КС отмени текстове в закона, позволяващи продажба на "Лукойл" без съгласието на собствениците

Конституционният съд (КС) единодушно обяви за противоконституционни най-спорните разпоредби от закона, с който държавата получи извънредни правомощия да поеме контрола над стратегически предприятия чрез назначаване на особен търговски управител, включително над "Лукойл" и рафинерията в Бургас.

Решението отменя текстовете, които позволяваха на особения управител да извършва разпоредителни сделки с акции и дялове от капитала, както и да отчуждава имущество или да поема финансови задължения извън рамките на обичайното управление. Отпада и възможността тези действия да бъдат извършвани без съдебен и административен контрол.

Промените бяха приети в края на 2025 г. с изменения в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Законът стана известен със скоростното си приемане, след като заседанието на парламентарната комисия по енергетика продължи едва 26 секунди. Впоследствие президентът Румен Радев наложи вето, но то беше преодоляно от Народното събрание. Още: Ирония: България спаси патриарх Кирил и лицето на "Лукойл" след като те вече бяха спасени

След влизането на закона в сила за първи особен търговски управител на "Лукойл" беше назначен тогавашният директор на Националната агенция за приходите Румен Спецов, а впоследствие постът беше поет от Евгени Симеонов.

В мотивите си Конституционният съд посочва, че законодателят е преследвал легитимни цели като защита на националната сигурност, обществения ред, доставките на критични ресурси и изпълнението на международните ангажименти на държавата. Въпреки това съдът приема, че избраните средства нарушават Конституцията.

Според магистратите разпоредбите противоречат на принципите на правовата държава, неприкосновеността на частната собственост, свободната стопанска инициатива и правото на защита.

КС изтъква три основни проблема в закона - липсата на възможност за съдебно обжалване на назначаването на особен търговски управител, липсата на краен срок за действието на мярката и изключването на съдебен и административен контрол върху договорите и вписванията по партидата на дружеството. Още: Александър Пулев: „Лукойл-България“ беше пред затваряне

Според съда лишаването на засегнатите лица от всякаква форма на защита е непропорционално, тъй като държавата е могла да постигне същите цели с по-малко ограничителни мерки, например чрез предварително изпълнение на акта за назначаване на особен управител или чрез отнемане на суспензивния ефект на жалбата.

Конституционните съдии обръщат внимание и на липсата на срок за упражняване на правомощията на особения управител. По думите им това превръща ограничението на правата в практически постоянно и води не до временно ограничаване, а до фактическо лишаване от правото на собственост и свободна стопанска инициатива.

Освен това КС отменя и разширяването на приложното поле на закона върху всички дружества, които се занимават със съхранение, транспорт или търговия на едро и дребно с нефт и нефтопродукти.

Решението е прието единодушно и е подписано с две допълнителни становища. Още: "Литаско" се разбраха с Радев: Развързват ръцете на "Лукойл Нефтохим" за нефт (ВИДЕО)

Съдия Сашо Пенов посочва, че оспорените текстове нарушават и принципа за ясни, точни и предвидими законови правила, като критикува абстрактно формулираните основания за назначаване на особен управител.

В отделно съвместно становище, подписано още от Десислава Атанасова, Красимир Влахов, Орлин Колев, Галина Тонева и Невин Фети, се посочва, че отменените разпоредби са създавали риск от принудително отчуждаване на частна собственост без обезщетение и възможност държавата произволно да облагодетелства конкурентни компании вместо да защитава обществения интерес.