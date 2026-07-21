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Тайният ритуал, който донесе световната титла на Испания за втори път

21 юли 2026, 17:03 часа 506 прочитания 0 коментара

Испания стана световен шампион за втори път, повтаряйки успеха си отпреди 16 години, след като Феран Торес влезе от пейката и отбеляза победния гол в продълженията на финала на Мондиал 2026. Енцо Фернандес беше изгонен в края на редовното време за отбора на Лионел Скаолини, от който беше изгонен и Леандро Паредес след финалния сигнал, след като беше забелязан да посяга с ръце към няколко испански играчи. От другата страна на терена, Марк Кукурея изигра отличен турнир, който приключи с това, че той и съотборниците му от "Ла Роха" станаха световни шампиони, след като преди две години спечелиха европейската титла в Берлин.

Тайният ритуал на Марк Кукурела преди финала на Мондиал 2026

Сега стана ясно, че Кукурея е направил нещо преди мача с надеждата да донесе малко късмет на Испания. След като се прегърна с колегите си, защитникът беше заснет как отива към страничната линия, изважда нещо от чорапа си, слага го на тревата и си играе с тревата. Оказва се обаче, че зад това необичайно суеверие се крие дълбок смисъл. Кадрите с Кукурея бяха споделени от Жоан Капдевила, левия бек на иберийците през 2008 и 2010 г., когато отборът спечели Европейското първенство и Световната купа.

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В социалните мрежи бившият защитник на Виляреал разкри, че преди мача през 2010 година е заровил монета в тревата за късмет и е насърчил Кукурея да направи същото 16 години по-късно. Той написа: "През 2010 г. зарових монета в тревата преди началото на мача... Разказвал съм го милиони пъти. Вчера помолих Кукурея да направи същото... Марк, обичам те толкова много. Ти си световен шампион!"

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Испания отбор Световно първенство по футбол 2026 Марк Кукурея
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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