Тайният ритуал, който донесе световната титла на Испания за втори път

Испания стана световен шампион за втори път, повтаряйки успеха си отпреди 16 години, след като Феран Торес влезе от пейката и отбеляза победния гол в продълженията на финала на Мондиал 2026. Енцо Фернандес беше изгонен в края на редовното време за отбора на Лионел Скаолини, от който беше изгонен и Леандро Паредес след финалния сигнал, след като беше забелязан да посяга с ръце към няколко испански играчи. От другата страна на терена, Марк Кукурея изигра отличен турнир, който приключи с това, че той и съотборниците му от "Ла Роха" станаха световни шампиони, след като преди две години спечелиха европейската титла в Берлин.

Тайният ритуал на Марк Кукурела преди финала на Мондиал 2026

Сега стана ясно, че Кукурея е направил нещо преди мача с надеждата да донесе малко късмет на Испания. След като се прегърна с колегите си, защитникът беше заснет как отива към страничната линия, изважда нещо от чорапа си, слага го на тревата и си играе с тревата. Оказва се обаче, че зад това необичайно суеверие се крие дълбок смисъл. Кадрите с Кукурея бяха споделени от Жоан Капдевила, левия бек на иберийците през 2008 и 2010 г., когато отборът спечели Европейското първенство и Световната купа.

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🤫 Y AHORA OS CUENTO UN SECRETO...



⭐️ En 2010 enterré una moneda en el césped antes de comenzar el partido... Lo he contado millones de veces. Le pedí a @cucurella3 que hiciera lo mismo ayer... Marc, te quiero mucho. ¡ERES CAMPEÓN DEL MUNDO! pic.twitter.com/pPsSsf34FU — Joan Capdevila (@capde11) July 20, 2026

В социалните мрежи бившият защитник на Виляреал разкри, че преди мача през 2010 година е заровил монета в тревата за късмет и е насърчил Кукурея да направи същото 16 години по-късно. Той написа: "През 2010 г. зарових монета в тревата преди началото на мача... Разказвал съм го милиони пъти. Вчера помолих Кукурея да направи същото... Марк, обичам те толкова много. Ти си световен шампион!"

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