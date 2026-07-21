Арестуваха 22-годишния шофьор, сниман с райски газ в автомобил (ВИДЕО)

22-годишен шофьор е задържан в Пловдив, след като в социалните мрежи беше разпространено видео, на което се вижда как използва райски газ зад волана. Разследването е започнало тази сутрин от служители на Второ районно управление, след като са прегледали публикувания клип.

Видеото беше разпространено в понеделник вечер от културиста Валентин Петров. По думите му той е забелязал младия мъж да вдишва райски газ, докато шофира в следобедните часове. На кадрите се вижда и втори младеж, който се представя като негов брат.

"Ей това е България, 21-годишни хубостници. В 5 следобед ги видях да дърпат балони в колата си, докато преминавах през кръстовището, а два часа по-късно, въпреки че вече бях подал сигнал на 112, отново ги видях на същия булевард да карат с бясна скорост и на аварийни светлини. Проследихме автомобила, ето резултата. Избягаха с мръсна газ, вместо да паркира", написа Петров в профила си в Instagram. Още: Скандално видео: Шофьор с две условни присъди хванат да кара и диша райски газ (ВИДЕО)

От публикуваното видео става ясно още, че шофьорът твърди, че има условна присъда и само седмица по-рано е бил задържан за 72 часа. По време на разговора той неколкократно моли Петров да не подава сигнал до полицията.

Културистът разказва, че е подал сигнал на телефон 112, но по-късно същата вечер отново е забелязал автомобила да се движи с висока скорост по пловдивските улици.