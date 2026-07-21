Метан към избирателя и службите: ДПС поиска невъзможното в Бюджет 2026

Парламентарната група на ДПС с лидер санкционирания по Магнитски за корупция Делян Пеевски направи свои предложения между първо и второ четене на Законопроекта за Държавния бюджет на Република България за 2026 г. Понеже в Actualno.com много писахме и говорихме за бюджета, няма да обясняваме надълго и нашироко защо някои от предложенията няма да минат, а други е безсмислено да се внасят, защото така или иначе са предвидени в сметка №1 на държавата за тази година. Само кратко и в скоби ще споменем основните причини. И така, ДПС предлага:

Хубаво е, ама няма да стане

· Запазване на финансирането на вероизповеданията; (не може да стане, защото правителството на Радев предлага издръжката им да се намали с 5 млн. евро от 1 октомври. Намалението мина в комисия и на второ четене).

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· Подкрепа за земеделските производители; (това така или иначе е предвидено, защото в бюджета са заложени рекордни плащания за земеделие)

· Защита на българското розово масло и подкрепа за памукопроизводството; (предложението не е ново и не идва за първи път от ДПС, но никъде партията не предлага откъде да дойдат парите и от кой друг земеделски сектор да се вземат).

· Запазване на автобусните линии в отдалечени райони;(въпросът пак е как и откъде да дойдат парите, щом в бюджета има недостиг от над 25 млн. лв. дори за градския транспорт на столицата).

Да спасим службите и полетите

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· Запазване на механизма за възнагражденията в отбраната, НСО и МВР; (това пък защо го искат, като е предвидено, механизмът се запазва, средствата за заплати са общо 51% от общия бюджет на министерствата. Нали и ПБ обещаха, че няма да ги пипат).

· Повече средства за профилактика и обществено здраве; (и пак, откъде пари? Самите управляващи от “Прогресивна България“обявиха профилактиката за приоритет, но този приоритет не е финансово обезпечен нито в големия бюджет, нито в бюджета на НЗОК).

· Нови международни въздушни линии за туризма; (сектор “Въздухоплаване“ така или иначе е обвързан с бюджетната рамка, но от ДПС отново не казват какво точно се иска и колко ще струва. На фона на приказките на управляващите за фалирала държава, предложението може да предизвика само смях. Може би нова по-евтина линия до Дубай?).

Флирт с младите, старите и болните

Снимка БГНЕС

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· Еднократна помощ при раждане, равна на средната заплата; (е, предвидената в бюджета не е толкова, по-ниска е. Пак остава въпросът откъде пари за повече).

· Национален мобилен социален патронаж за възрастни хора;(както се казва, хубаво е, ама не е готово. Това е работа на социалното министерство и общините. Има публично-частни партнйорства с НПО за осигуряване на такива услуги, не трябва изцяло да са на плещите на държавния бюджет).

· Компенсация при липса на място в ясла или детска градина;(това така или иначе се прави. Класическите въпроси пак са с колко и откъде пари).

Спасете културата и досиетата

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· Равнопоставеност за регионалните библиотеки и подкрепа за културата; (и тук думата имат Министерството на културата и общините. И тук ДПС не предлага откъде да дойдат парите).

· Запазване на Комисията по досиетата; (това е добра идея, сачо че мачът вече е свирен на първо четене. Защо ДПС тогава не гласуваха против бюджета, щом им е домиляло за комисията?)

· По-висока месечна помощ за деца с трайни увреждания;(Месечните помощи за деца с трайни увреждания за 2026 г. варират според степента на увреждане, като за трета поредна година те остават без увеличение).

· Подкрепа за закупуването на първо жилище от млади семейства. (Проектобюджетът не съдържа директна държавна субсидия за покупка на първо жилище. Парламентът обсъжда предложения за облекчения за млади семейства, но за момента финансирането се осъществява със специализирани банкови кредити).

А когато гласувахте на първо четене?

Освен това ДПС не подкрепя увеличение на минималния и максималния осигурителен доход, предложен в Бюджета за 2026 и настоява, че “България не е София“. “По-високи осигурителни прагове могат да увеличат натиска върху работниците и работодателите без да решат проблема със сивата икономика“, се казва в съобщението на партията до медиите. И пак питаме, защо гласуваха бюджета на първо четене?

Не подкрепяме 5,7 % бюджетен дефицит, защото е в нарушение на изискванията на ЕК, категорични са от ДПС, които гласуваха “за“ бюджета на първо четене в зала.

“ДПС се противопоставя категорично на закриването на Комисията по досиета, както и отпадането на механизма за възнагражденията в отбраната, НСО и МВР“, казват хората на Пеевски. Очевидно държат на влиянието си в тези структури. И на добрите си отношения с управляващите, които не дават индикации, че ще посегнат на тези пера.