Много тежки съперници чакат ЦСКА, ако „армейците“ отпаднат от Лига Европа

ЦСКА научи евентуалния си съперник в третия квалификационен кръг на Лига Европа. Ако „червените“ елиминират Карабах, ще се изправят срещу победителя от двойката Шериф Тираспол – Макаби Тел Авив. Това отреди жребият, теглен в централата на УЕФА в Нион. При класиране напред тимът на Христо Янев ще гостува в първия мач, насрочен за 6 август, а реваншът ще се играе на 13 август в София.

„Червените“ ще се изправят срещу Динамо Киев или ПАОК

ЦСКА беше поставен в първа група при жребия за Лига Европа, а сред останалите възможни съперници бяха загубилият от двойката Щурм Грац – Хартс и загубилият от сблъсъка между Фенербахче и Гурник.

Час по-късно беше изтеглен и жребия в Лига на конференциите. Там „червените“ ще се включат в третия предварителен кръг, ако преди това са загубили от Карабах. Лошата новина е, че ЦСКА там ще се изправи срещу загубилия от двойката Динамо Киев – ПАОК. „Червените“ ще са домакини във втората среща.

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