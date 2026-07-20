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Много тежки съперници чакат ЦСКА, ако „армейците“ отпаднат от Лига Европа

20 юли 2026, 16:40 часа 188 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Много тежки съперници чакат ЦСКА, ако „армейците“ отпаднат от Лига Европа

ЦСКА научи евентуалния си съперник в третия квалификационен кръг на Лига Европа. Ако „червените“ елиминират Карабах, ще се изправят срещу победителя от двойката Шериф Тираспол – Макаби Тел Авив. Това отреди жребият, теглен в централата на УЕФА в Нион. При класиране напред тимът на Христо Янев ще гостува в първия мач, насрочен за 6 август, а реваншът ще се играе на 13 август в София.

„Червените“ ще се изправят срещу Динамо Киев или ПАОК

ЦСКА беше поставен в първа група при жребия за Лига Европа, а сред останалите възможни съперници бяха загубилият от двойката Щурм Грац – Хартс и загубилият от сблъсъка между Фенербахче и Гурник.

Час по-късно беше изтеглен и жребия в Лига на конференциите. Там „червените“ ще се включат в третия предварителен кръг, ако преди това са загубили от Карабах. Лошата новина е, че ЦСКА там ще се изправи срещу загубилия от двойката Динамо КиевПАОК. „Червените“ ще са домакини във втората среща.

ОЩЕ: ЦСКА и Левски узнаха съперниците си, ако се озоват в третия квалификационен кръг на Лига Европа

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Лига Европа ЦСКА Динамо Киев ПАОК Лига на конференциите
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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