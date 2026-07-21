Само и единствено в Славия: "Феновете пречат на клуба", Венци Стефанов разпали нов скандал

Къде другаде, освен в Овча купел, феновете пречат на представянето на отбора. Това поне смята президентът на Славия Венцеслав Стефанов. Той даде пресконференция по повод старта на новия сезон в Първа лига, като не пропусна да даде началото на пореден епизод от войната между него и привържениците на "белите". Както е известно, агитката на най-стария столичен тим иска Стефанов да си подаде оставката, но той е категоричен, че няма по-подходящ човек от него за поста.

Пореден залп на Стефанов срещу феновете на Славия

Стефанов обърна голямо внимание на конфликта с феновете на тима, като заяви, че според него те до голяма степен пречат на представянето на отбора. След това босът на "белите" посочи конкретни имена и случки с привържениците на отбора. Той също така ги упрекна, че посещават мачовете на стадион "Александър Шаламанов" без билети и постави под въпрос състоянието им. Накрая той призова за прилично държание по трибуните.

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Ето какво каза Венци Стефанов:

"Има едно келешче - Кирил Василев. Има и още други. Има и едно момиче, което се изявява като някакъв фактор. Искат да се махна. Добре, ако има кой да дойде да направи повече от мен, няма проблем. Ако им се направи тест, над 70% ще излязат с наркотици. Феновете пречат на клуба. Играчите много пъти са казвали, че папагалите отгоре крещят. Какво те са направили за клуба. Сега пак влязоха без билети много от тях. Така както хванаха една част от тях за наркотици, така ще ги хванат и за други неща. Те искат да копират София-Запад. Като врещите като папагали какво подкрепяте отбора? Сега нямало да викат срещу мен в началото заради паметта на децата", заяви Стефанов.

"Искаха да вземат магазина и да го развиват. Аз казах, добре и след една седмица дойдоха и казаха: не можем. Искаха да продават бира на стадиона. Славия не е бирария. Полицията не разрешава. В Германия се продавало. Аз съм бил някакъв си, защото не им давам бира да продават. Те не знаят какво искат. Активът им беше, че един път били изчистили пред паметника на Пальо Благоев. А че влизат без пари? В момента, в който се държат неприлично, ще ги пратя където им е мястото. Ще ги видя всичките", каза още той.

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