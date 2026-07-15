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Страхотен жест: Валенсия преведе пари за лечението на Любо Пенев

15 юли 2026, 14:38 часа 811 прочитания 0 коментара
Снимка: Официална фейсбук страница на Локомотив София
Страхотен жест: Валенсия преведе пари за лечението на Любо Пенев

Легендата на българския футбол Любослав Пенев се завърна наскоро край тъчлинията, след като пое елитния Локомотив София. Ел Голеадор, както всички наричат именития нападател, обаче продължава да се бори с коварна болест. Както е известно, той бе диагностициран с рак на бъбрека и се наложи да замине по спешност в Германия. Преди няколко месеца Пенев се завърна в България, където лечението му продължава.

Парите вече са в сметката на болницата, в която Ел Голеадор се лекува

След новината за болестта на Любо Пенев бяха организирани редица инициативи за набиране на средства за лечението му, което е дълго и скъпо. В тях се включиха множество фенове, както и част от бившите отбори на нападателя. Един от тях е испанският Валенсия, който е превел пари на клиниката, в която Ел Голеадор се лекува. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Средствата са били събрани от Асоциацията на футболистите на „прилепите“, която е под шапката на клуба.

Локомотив София стартира сезона с визита на Ботев Пловдив

Любо Пенев и Локомотив София пък се готвят усилено за старта на сезона у нас. Първият мач на столичните „железничари“ в родното първенство е на 20 юли, понеделник, когато тимът гостува на Ботев Пловдив. Самият Пенев пък постави доста амбициозна цел през „червено-черните“ – класиране в Европа през следващата кампания.

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Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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