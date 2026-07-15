Страхотен жест: Валенсия преведе пари за лечението на Любо Пенев

Легендата на българския футбол Любослав Пенев се завърна наскоро край тъчлинията, след като пое елитния Локомотив София. Ел Голеадор, както всички наричат именития нападател, обаче продължава да се бори с коварна болест. Както е известно, той бе диагностициран с рак на бъбрека и се наложи да замине по спешност в Германия. Преди няколко месеца Пенев се завърна в България, където лечението му продължава.

Парите вече са в сметката на болницата, в която Ел Голеадор се лекува

След новината за болестта на Любо Пенев бяха организирани редица инициативи за набиране на средства за лечението му, което е дълго и скъпо. В тях се включиха множество фенове, както и част от бившите отбори на нападателя. Един от тях е испанският Валенсия, който е превел пари на клиниката, в която Ел Голеадор се лекува. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Средствата са били събрани от Асоциацията на футболистите на „прилепите“, която е под шапката на клуба.

Después de conocer la mejoría de Lubo Penev y, tras desearle suerte en su nueva etapa como entrenador del Lokomotiv de Sofia, la Asociación Futbolistas Valencia CF ha transferido hoy al Hospital Acibadem City Clinic de Bulgaria, dónde está siendo tratado de su enfermedad, (+) pic.twitter.com/wK6wQlGLKF — Futbolistas Valencia 💯 (@FutbolistasVCF) July 14, 2026

Локомотив София стартира сезона с визита на Ботев Пловдив

Любо Пенев и Локомотив София пък се готвят усилено за старта на сезона у нас. Първият мач на столичните „железничари“ в родното първенство е на 20 юли, понеделник, когато тимът гостува на Ботев Пловдив. Самият Пенев пък постави доста амбициозна цел през „червено-черните“ – класиране в Европа през следващата кампания.

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