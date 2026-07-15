Томас Тухел разкри своята страна на конфликта с Белингам

Англия стигна до 1/2-финалите на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. За целта, "трите лъва" преодоляха Норвегия на 1/4-финалите, но им бяха нужни продължения, за да го направят. В пресконференцията след срещата селекционерът на Англия Томас Тухел сподели, че не е доволен от играчите. След това авторът и на двата гола Джуд Белингам му отвърна със следното: "Може би не знае какво е да играеш в тези условия". В интервю Тухел разкри своята страна на конфликта.

Томас Тухел: "Вероятно и аз щях да отвърна по същия начин"

Ето какво каза Томас Тухел за конфликта с Джуд Белингам: "Нарекох Джуд играч от световна класа, който за пореден път показа първокласни изпълнения, решили мача. Казах още, че този отбор има изключителен характер. Но не го питаха за нищо от това. А само: "Треньорът каза, че си бил невнимателен, какво мислиш?" Разбира се, вероятно и аз щях да отвърна по същия начин, ако бях вкарал два гола в мач от 120 минути, в който бях дал всичко от себе си.

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"Продължаваме напред"

Това е напълно нормална реакция за играч с неговия манталитет. Разбира се, говорих с него, както и с целия отбор в съблекалнята. Обясних всичко и смятам, че се разбрахме. Продължаваме напред, предстои ни полуфинал с Аржентина". Това е Втори полуфинал за Англия в последните 3 Световни първенства. "Трите лъва" се класираха сред най-добрите 4 и на Мондиал 2018.

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