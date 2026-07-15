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Генерал Божигол: Европейската синя приказка продължава – нито капка страх, нито крачка назад! (ВИДЕО)

15 юли 2026, 13:58 часа 345 прочитания 0 коментара
Снимка: Левски, фейсбук
Генерал Божигол: Европейската синя приказка продължава – нито капка страх, нито крачка назад! (ВИДЕО)

Бившата футболна звезда – Валери Божинов, благодари на Левски за доверието, което му бе гласувано като част от новия проект на „Левски ТВ“. Неговият дебют беше по време на домакинството срещу Борац Баня Лука в реванша от първия квалификационен кръг на Шампионска лига, спечелено от „сините“ с категоричното 4:0.

Валери Божинов направи своя дебют в „Левски ТВ“

„Бих искал да благодаря на ПФК Левски за доверието, което ми гласуваха и възможността да бъда част от новия проект на „Левски ТВ“. За мен е чест да се завърна по този начин към клуба и да споделя изживяването от футболната среща с хилядите левскари, които ще бъдат пред екраните“.

„Голямо благодаря и към сините феновете за топлото посрещане, вашата страст и подкрепа правят този клуб специален. Ще се постарая с моята работа да ви донеса още повече емоции и да бъдем заедно във всеки домакински мач. Европейската синя приказка продължава…нито капка страх, нито крачка назад. САМО ЛЕВСКИ“, написа Божинов в социалните мрежи.

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Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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