УЕФА нанесе сериозен удар по феновете и касата на Левски - расизъм постави "сините" в неудобна позиция в Европа

Европейската футболна федерация УЕФА нанесе тежък удар по българския шампион Левски. "Сините", който са на гребена на вълната, след като се класираха за втория предварителен кръг на Шампионска лига, няма да могат да разчитат на най-силното си оръжие във следващия си двубой далеч от "Герена". Те ще се изправят срещу румънския Университатя Крайова в следващия етап от надпреварата. Срещата, насрочена за 28 юли, ще се играе пред празни трибуни на гостуващия тим.

Без фенове на Левски на мача в Румъния

Решението Левски да остане без своите фенове при гостуването си в Румъния бе взето по време на заседание на Апелативната комисия към УЕФА. Причината за това е расистко и/или дискриминационно поведение на "сините" привърженици по време на двубоя срещу Борац в Баня Лука в първия кръг, който се игра на 7 юли и завърши 1:1. Освен това от европейската централа обявиха, че ще глобят Левски с 15 000 евро. "Сините" също така получават и допълнителна забрана от още една среща без фенове при гостуване, но тя е "условна" и с изпитателен срок от две години. Това означава, че тя ще влезе в сила при ново провинение на привържениците на столичния тим през следващите 24 месеца.

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Левски продължава да мечтае за основната фаза на най-елитната клубна надпревара, след като премина първия кръг от предварителния етап. "Сините" победиха Борац с общ резултат от 5:1 (1:1 в Баня Лука и 4:0 на "Герена"). Сега те гледат уверено към двубоя с Университатя. При евентуален успех, тимът на Хулио Веласкес ще срещне преодолими съперници напред в надпреварата.