Христо Янев загатна, че ще е новият треньор на ЦСКА - или поне, че е готов да се нагърби с тази задача. Треньорът на Ботев Враца призна заобиколно след равенството с "червените" на стадион "Христо Ботев", че е имал разговори с ръководството на ЦСКА, но предпочете да не говори открито по темата от уважение към настоящия си клуб. Все пак Янев подчерта, че потенциалното негово назначение в ЦСКА не зависи само от него, но и от "армейците".

Христо Янев каза, че е готов да поеме ЦСКА

"Каква е истината за спекулациите за ЦСКА? Бях болезнено честен с отбора в дните преди мача. Разказах им онова, което е същността на нашата работа и онова, което трябва да правим. В момента всички сме част от Ботев Враца и трябва да си свършим работата по най-добрия начин. Ясно ми е, че за футболната общественост аз съм Христо Янев благодарение на онова, което ЦСКА ми е дало и което ЦСКА е направило за мен. Времето ще покажа дали сега е моментът, или в близко бъдеще, но аз съм готов да дам моя опит, моята енергия и онова, което съм натрупал като знания в годините, но това не е решение, което зависи единствено и само от мен", каза Христо Янев.

"Имало ли е запитване от ЦСКА? Предпочитам това да го оставим тук. Ако има нещо, което трябва да се случи, би трябвало да не излиза от мен, а от клуба, който има нужда или проявява интерес към човек, който иска да промени нещо, което се случва в отбора. Така че на този етап искам да бъда коректен към онова, което Ботев Враца прави за мен, защото трябва да бъдем честни - те бяха отборът, който държеше да бъда тук", добави още той.

"Не ми е приятно да коментирам ситуация, от която съм далеч, за да не обидя някой, който наистина върши работа, но за всички е ясно, че ЦСКА трябва да изглежда по различен начин. Най-малкото - хората по терена трябва да отговорят на енергията, която получават от трибуните и трябва да разберат, че ЦСКА е нещо, което представлява голям интерес за много хора, любов за много хора и цял живот за всички", завърши Янев по темата за ЦСКА.

