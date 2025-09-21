Венци Стефанов изръси бисер за Берое, после тръгна да се бие с фенове на Славия (ВИДЕО)

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов влезе под светлината на прожекторите с неособено красиви действия. След като изказа поредната си култова фраза в интервю за равенството на "белите" срещу Берое, бизнесменът влезе в словесна разправа с недоволни фенове, при която напрежението ескалира. Според репортери на място запалянковците са скандирали „Оставка“, "Мутри вън" и са нарекли Стефанов "Хитлер". Ситуацията се укротила с помощта на полиция.

Венци Стефанов в разправия с фенове

"Аз съм против отбори като Берое. За мен те с нищо не помагат на българския футбол. В Океания и техния КОНКАКАФ - може би там им е мястото. Не в България. Дано да са здрави момчетата, убеден съм, че всичко ще си дойде на мястото", заяви Стефанов след хикса между Славия и Берое.

Малко по-късно пред стадиона в “Овча Купел” фенове започнали да викат “Оставка” и “Довиждане”. Те били укротени трудно от охранителната фирма, ангажирана от клуба, предава dsport. Стефанов дошъл и влязъл в нецензурна размяна на реплики с недоволните запалянковци. Бизнесменът бил наречен и "Хитлер" от привържениците, обвиняващи го в "бял геноцид". Ситуацията била укротена след 3-4 минути, когато президентът на Славия бил изведен с помощта на полиция и под звучни освирквания, пишат още от dsport.