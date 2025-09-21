Войната в Украйна:

Венци Стефанов изръси бисер за Берое, после тръгна да се бие с фенове на Славия (ВИДЕО)

21 септември 2025, 23:22 часа 458 прочитания 0 коментара
Венци Стефанов изръси бисер за Берое, после тръгна да се бие с фенове на Славия (ВИДЕО)

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов влезе под светлината на прожекторите с неособено красиви действия. След като изказа поредната си култова фраза в интервю за равенството на "белите" срещу Берое, бизнесменът влезе в словесна разправа с недоволни фенове, при която напрежението ескалира. Според репортери на място запалянковците са скандирали „Оставка“, "Мутри вън" и са нарекли Стефанов "Хитлер". Ситуацията се укротила с помощта на полиция.

Венци Стефанов в разправия с фенове

"Аз съм против отбори като Берое. За мен те с нищо не помагат на българския футбол. В Океания и техния КОНКАКАФ - може би там им е мястото. Не в България. Дано да са здрави момчетата, убеден съм, че всичко ще си дойде на мястото", заяви Стефанов след хикса между Славия и Берое.

Окачените бутонки

Малко по-късно пред стадиона в “Овча Купел” фенове започнали да викат “Оставка” и “Довиждане”. Те били укротени трудно от охранителната фирма, ангажирана от клуба, предава dsport. Стефанов дошъл и влязъл в нецензурна размяна на реплики с недоволните запалянковци. Бизнесменът бил наречен и "Хитлер" от привържениците, обвиняващи го в "бял геноцид". Ситуацията била укротена след 3-4 минути, когато президентът на Славия бил изведен с помощта на полиция и под звучни освирквания, пишат още от dsport

 

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Берое Славия Венцеслав Стефанов Първа лига
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес