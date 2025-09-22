Най-важните новини за деня: 22 септември 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 22 септември 2025 г.

СЛЕД 15 ГОДИНИ ЧАКАНЕ: БЪЛГАРИЯ СЕ ВЪРНА В ТОП 8 НА СВЕТА ВЪВ ВОЛЕЙБОЛА!

Българският национален отбор по волейбол за мъже влезе в топ 8 на света за пръв път от 15 години насам! Това се случи, след като възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини победиха състава на Португалия с 3:0 гейма (25:19, 25:23, 25:11) в среща от 1/8-финалите на Световното първенство по волейбол 2025 във Филипините. Най-трудна се оказа втората част, но в другите два гейма "лъвовете" превъзхождаха своя съперник и заслужено се класираха за четвъртфиналната фаза, където ще срещнат победителя от двойката САЩ - Словения. За последно България игра на 1/4-финал на Световно за мъже през 2010 г., когато звездният тим на Силвано Пранди с Матей Казийски, Владимир Николов и Цветан Соколов завърши на седмо място.

БЪЛГАРИЯ ЧЕСТВА 117 ГОДИНИ ОТ ОБЯВЯВАНЕТО НА НЕЗАВИСИМОСТТА

На 22 септември отбелязваме обявяването на Независимостта на България. Честванията за Деня на независимостта са в старата столица Велико Търново, където през 1908 година е обявен историческият акт. Празникът се чества официално от 1990 година и ще бъде отбелязан с церемонии в цялата страна.

Снимка: Getty Images

ДОКАТО ТРЪМП БЪРБОРИ, РУСИЯ ПРИТИСКА УКРАЙНА С РАЗЛИЧЕН ВОЕНЕН ПОДХОД И СЛЕДВАЩО ПОКОЛЕНИЕ ДРОНОВЕ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Ако Путин продължи да ескалира, САЩ ще защити балтийските държави (Литва, Латвия и Естония), както и Полша. Такова уверение направи американският президент Доналд Тръмп пред журналисти. А един от най-добрите му европейски приятели – президентът на Финландия Александър Стуб, каза, че гаранциите за сигурност за Украйна трябва да включват ясно споразумение, с което гарантиращите да са готови да воюват в бъдеще с Русия, ако тя пак нападне Украйна. „Гаранциите за сигурност по същество са възпиращ фактор. Този възпиращ фактор трябва да е правдоподобен, а за да бъде такъв, трябва да е силен“, каза Стуб пред The Guardian в Хелзинки, преди да пътува до Ню Йорк за Общото събрание на ООН. Финландският президент е категоричен и, че Русия не може да има право на вето върху бъдещите гаранции за сигурност на Украйна.

ИНТРИГА ЗА ВТОРОТО МЯСТО - ПП-ДБ, "ВЪЗРАЖДАНЕ" ИЛИ ДПС-НОВО НАЧАЛО: ПРОУЧВАНЕ

Осем партии влизат в Народното събрание, ако изборите бяха днес. ГЕРБ-СДС получава подкрепата на 26.9% от избирателите, а ПП-ДБ – 13.9%. За "Възраждане" биха гласували 13.7%, а за ДПС - Ново начало на Делян Пеевски – 13.6%. БСП получава 6.7%, МЕЧ – 6.6%. ИТН е с 5.3%, а "Величие" – 4.5%. Алиансът за права и свободи (АПС) на Ахмед Доган трайно губи позиции и остава под "чертата" с 2.6%.

Снимка: БГНЕС

КЛЮЧОВИЯТ СВИДЕТЕЛ СРЕЩУ КОЦЕВ: НЕ СЪМ ГО УЛИЧАВАЛ В ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

Бившият зам.-кмет на Варна Диан Иванов, за когото се появи информация, че е свидетелствал срещу задържания кмет Благомир Коцев, заяви във Facebook профила си, че не го е уличавал в извършване на престъпление в показанията си. "Вече заявих, че показанията ми пред Комисията за противодействие на корупцията са дадени под натиск и заплахи", повтори Иванов.

ПУТИН: РУСКО-АМЕРИКАНСКИЯТ КОНТРОЛ ВЪРХУ ЯДРЕНИТЕ ОРЪЖИЯ Е РАЗРУШЕН. МОЖЕМ ДА ОТГОВОРИМ НА ВСЯКА ЗАПЛАХА (ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин свика днес в Кремъл оперативно заседание на Съвета за сигурност на Руската федерация. След срещата той обвини Запада в разрушителни действия, довели до "подкопаване на диалога" между държавите, разполагащи с ядрени оръжия. Системата на руско-американските отношения в областта на контрола върху въоръженията е разрушена, заяви той преди минути.

Снимка: iStock

ФАЛШИВО ЛИ Е НАРУШАВАНЕТО НА ВЪЗДУШНОТО ПРОСТРАНСТВО НА ЕСТОНИЯ? ПОЛША ГОТОВА ДА СВАЛЯ ОБЕКТИ

Русия днес обвини членуващата в НАТО Естония, че твърденията ѝ, че руски изтребители са нарушили въздушното ѝ пространство, са фалшиви. От Кремъл заявиха, че Талин се опитва да засили напрежението, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Естония заяви в петък, 19 септември, че три руски изтребителя МиГ-31 са навлезли във въздушното ѝ пространство без разрешение и са останали в него 12 минути, преди да бъдат накарани да се оттеглят.

ПУТИН ИГРАЕ ОПАСНА ИГРА С НАТО

Колко е ангажирана НАТО с отбраната на балтийските държави? Това беше въпросът, който Владимир Путин косвено зададе, когато руски изтребители нарушиха естонското въздушно пространство миналата седмица. Публичната позиция на НАТО е недвусмислена: алиансът от 32 държави ще защитава всеки сантиметър от своята територия. Тази ангажираност е видима във военната база Тапа в Естония, близо до руската граница.