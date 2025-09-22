Варна в защита на Благомир Коцев: Пореден протест с искане за освобождаването му

Ден преди Софийският апелативен съд да реши окончателно мярката за неотклонение на арестувания варненски кмет - пореден протест в защита на Благомир Коцев се провежда в морската столица. Протестното шествие тази вечер потегли от "Червения площад" във Варна и преминава по основните булеварди на града. По-късно се очаква хората да се отправят и към Съдебната палата, съобщава NOVA.

За пореден път протестиращите настояват за незабавното освобождаване както на варненския кмет Благомир Коцев, така и на двамата общински съветници, които са в ареста вече повече от 2 месеца.

Междувременно бившият зам.-кмет Диан Иванов, който е сочен и за ключов свидетел по делото, днес излезе с нов пост в социалните мрежи. Той за пореден път заявява, че ключовите му показания са били дадени под натиск и категорично подчертава, че в тях не е уличил кмета на града за извършване на престъпление.

Крайното решение за съдбата на Коцев би трябвало да бъде взето утре от Апелативния съд в София.

Снимка: БГНЕС

Отвод след отвод

Припомняме, че на 19 септември съдия Георги Ушев от Софийски апелативен съд (САС) си направи отвод в качеството си на трети член на съдебния състав, определен да разглежда делото по жалба на кмета на Варна Благомир Коцев за изменение на мярката му за неотклонение от "задържане под стража" в по-лека.

Това бе вторият съдийски отвод по мярката на обвинения в корупционни престъпления кмет на Варна. Дни преди това съставът на Софийския апелативен съд с председател Александър Желязков и членове Атанаска Китипова и Десислава Любомирова, който трябваше да реши за ареста на Коцев, си направи самоотвод и беше определен нов, който да заседава на 23 септември.