Черно море не е ЦСКА: 10 от Арда се върнаха към загубите, "моряците" се изравниха с Лудогорец

Бронзовият медалист от миналия сезон Черно море върна Арда Кърджали към пораженията, след като се наложи с 1:0 като символичен гост в Стара Загора в среща от 9-ия кръг на efbet Лига. Възпитаниците на Илиан Илиев играха повече 70 минути с човек повече на терена, което им помогна да вземат трите точки. Единственото попадение в мача отбеляза нападателят Николай Златев.

Черно море победи Арда

Арда, който успя да победи ЦСКА в миналия кръг, сега допусна пета загуба в последните си седем мача във всички турнири. Кризата в тима на Александър Тунчев се задълбочи, след като още в 19-ата минута Дейвид Акинтола си изкара директен червен картон и до голяма степен обърка сметките на символичните домакини. В 28-ата минута Николай Златев се разписа във вратата на Арда, а този гол се оказа достатъчен за крайния успех.

Още: Славия и Берое не счупиха нулите в мач от Първа лига

Макар и да остана с човек по-малко и с гол пасив, Арда продължи да се бори и да търси да вземе нещо от срещата. Хората на Илиан Илиев обаче умело затвориха двубоя, макар и да не успяха да си подсигурят победата с втори гол. В крайна сметка Черно море постигна целта си и взе пета победа от началото на сезона, с което се изравни с третия в класирането Лудогорец с 18 пункта. Арда пък остава едва на 11-то място с 9 точки.

Това бе първа победа за Черно море над Арда в последните пет мача между двата отбора. Последно "моряците" надвиха този съперник през есента на 2023-та. В следващия кръг Черно море приема Септември, докато Арда домакинства на Ботев Враца.

Още: ЦСКА 1948 с разгром в топ 4 на efbet Лига! "Червените" изпревариха Лудогорец и дишат във врата на Левски